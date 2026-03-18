Khởi công đồng loạt 121 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 17 tỉnh, thành phố

Sự kiện được tổ chức nhằm thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền; ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chương trình được triển khai tại 121 trường phổ thông nội trú liên cấp thuộc các xã biên giới đất liền của 17 tỉnh, thành phố gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang.

Trong đó, điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Đối với 121 trường dự kiến khởi công vào ngày 19/3, tổng nhu cầu kinh phí do các địa phương đề xuất là khoảng 30.000 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương dự kiến hỗ trợ khoảng 28.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương bố trí khoảng 2.000 tỷ đồng).

Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chăm lo cho học sinh vùng biên giới, nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền và tăng cường quốc phòng, an ninh.

108 trường khởi công đợt 1 sẽ hoàn thành trước ngày 30/8/2026

Trước đó, ngày 9/11/2025, Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bên liên quan và UBND 14 tỉnh tổ chức lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đợt 1.

Trong giai đoạn 1, chủ trương dự kiến thí điểm khởi công 100 trường trong năm 2025. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt huy động nhiều nguồn lực, thực tế đã có 108 trường được khởi công xây dựng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Trong số này, có 99 trường đầu tư bằng ngân sách trung ương, 1 trường từ nguồn vốn xã hội hóa, 6 trường do tỉnh Quảng Ninh tự cân đối ngân sách và 2 trường tại Điện Biên, Cao Bằng do TP. Hà Nội hỗ trợ.

Đặc biệt, Trường phổ thông nội trú cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) đã hoàn thành, khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 31/01/2026.

Như vậy, so với tổng số 248 trường đề xuất ban đầu, đến nay, đã giảm 19 trường do một số địa phương có địa hình thuận lợi, học sinh chưa có nhu cầu nội trú, nên không tổ chức mô hình trường phổ thông nội trú; có địa phương tự bỏ ngân sách địa phương để xây dựng.

Xây dựng nhiều cơ chế, chính sách để phát huy hiệu quả các trường

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, tổng hợp đề xuất của các tỉnh, thành phố để xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các trường khởi công lần này trước ngày 30/8/2027, kịp thời phục vụ năm học mới 2027-2028.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT cũng chủ động rà soát, hoàn thiện thể chế, xây dựng mô hình tổ chức, hoạt động, các cơ chế, chính sách đặc thù và xem xét, bố trí nguồn lực phù hợp cho các trường hoạt động đầy đủ, phát huy hiệu quả sau khi hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng theo quy định.

Cụ thể, Bộ đã ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông nội trú. Trong đó, quy định rõ về tổ chức bộ máy, đội ngũ giáo viên, đồng thời hướng dẫn các địa phương trong việc điều động, bố trí, đào tạo và bồi dưỡng nhằm bảo đảm trường lớp có đủ giáo viên đạt chuẩn.

Bộ cũng đã tham mưu và đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về chế độ, chính sách liên quan. Theo đó, đội ngũ giáo viên giảng dạy tại các trường nội trú này sẽ được hưởng chế độ ưu đãi cao nhất trong khối các trường chuyên biệt. Với cơ chế từ bố trí điều động, đào tạo bồi dưỡng đến đãi ngộ tài chính ở mức rất cao, các địa phương sẽ thu hút được đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn tốt.

Bên cạnh đó, việc đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, đặc biệt là nhà công vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình giáo viên cũng được Bộ xác định là giải pháp quan trọng nhằm thu hút, giữ chân giáo viên gắn bó lâu dài.

Tác giả: Nguyễn Trang

Nguồn tin: Báo VOV