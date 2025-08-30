Nghệ An: Học sinh không đến trường mới dù trường cũ đã xuống cấp nghiêm trọng

Nhiều phụ huynh chưa đưa con đến lớp

Theo kế hoạch năm học 2025-2026, 116 học sinh từ khối 1 đến khối 4 tại điểm trường Cụm 3 sẽ chuyển về học tại Tiểu học Đại Sơn Cụm 1. Tuy nhiên, ngay khi triển khai, một nhóm phụ huynh đã làm đơn kiến nghị gửi UBND xã Bạch Hà, đề nghị giữ nguyên điểm trường.

Ghi nhận vào ngày 28/8, chỉ 66/116 em đến lớp. Nguyên nhân chính được phụ huynh đưa ra là khoảng cách xa hơn nên phát sinh chi phí đi lại. Song theo lãnh đạo UBND xã Bạch Hà thì thực tế quãng đường từ điểm trường Cụm 3 ra Cụm 1 chỉ hơn 4 km, đã được bê tông hóa, rộng 5m, thuận lợi đi lại.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Hà cho biết: “Chủ trương nhập trường đã được Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất và triển khai quyết liệt. Mục tiêu duy nhất là đảm bảo cho học sinh có môi trường học tập an toàn, hiện đại, không thể để các cháu chịu thiệt thòi vì cơ sở vật chất xuống cấp”.

Cụm 1 trường Tiểu học Đại Sơn của xã Bạch Hà

Theo thông tin mới nhất, có 11 phụ huynh tuy chưa đăng ký nhưng bày tỏ khả năng sẽ cho con theo học tại trường chính, chỉ còn khoảng 5 hộ khác chưa đồng tình với chủ trương.

Việc sáp nhập trường Tiểu học Đại Sơn về một điểm đã là chủ trương được định hướng từ năm 2020 trong Nghị quyết của Đảng bộ xã. Kế hoạch này tiếp tục được củng cố khi Sở GD&ĐT Nghệ An đưa ra khuyến nghị vào năm 2023; Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương cũng có hướng dẫn cụ thể vào năm 2024.

Ban đầu, một số phụ huynh tại Cụm 3 bày tỏ mong muốn con em mình sẽ chuyển ra học tại điểm trường chính sau khi cơ sở vật chất mới được hoàn thiện. Đến tháng 11/2024, một công trình gồm 21 phòng học 3 tầng cùng các hạng mục khác đã được khánh thành, đáp ứng đầy đủ các điều kiện dạy và học tốt nhất. Tuy nhiên, việc vận động phụ huynh chuyển học sinh từ điểm lẻ cụm 3 về điểm trường chính vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi.

Điểm trường cũ đã xuống cấp

Chiều 29/8, phóng viên báo Đời sống và Pháp luật đã có mặt tại điểm trường Cụm 3 của trưởng Tiểu học Đại Sơn và ghi nhận nhiều hạng mục có dấu hiệu xuống cấp. Cơ sở vật chất tại đây chỉ có 4 phòng học cấp 4 chật hẹp, đặc biệt là khu nhà vệ sinh cũ kỹ, không đảm bảo an toàn và vệ sinh cho học sinh, với nhiều cửa sổ đã bị hỏng. Ngoài ra, trường không có phòng chức năng, sân chơi nhỏ hẹp và nằm chung khuôn viên với Nhà văn hóa xóm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Điểm trường Cụm 3 của trưởng Tiểu học Đại Sơn

Trong khi đó, Cụm 1 đã được đầu tư xây dựng dãy nhà 21 phòng học 3 tầng khang trang, có nhà ăn bán trú, sân chơi rộng, hệ thống phòng học chức năng đầy đủ theo quy chuẩn Bộ GD&ĐT.

“So với Cụm 3, điều kiện học tập ở Cụm 1 vượt trội hoàn toàn. Học sinh có thể tiếp cận tin học, tiếng Anh, thư viện, sân chơi. Đây là lợi thế mà các điểm lẻ không thể đáp ứng”, ông Lưu Văn Đởu, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đại Sơn, chia sẻ.

Những cửa sổ tại điểm trường Cụm 3 của trường Tiểu học Đại Sơn đã bị hỏng hóc

Lãnh đạo xã Bạch Hà thông tin, việc nhập trường còn tạo điều kiện để bàn giao cơ sở vật chất Cụm 3 cho bậc Mầm non cùng xóm, vốn cũng đang thiếu phòng học và phải học trong khu nhà cấp 4 xuống cấp. “Nếu chuyển tiểu học ra Cụm 1, chúng tôi sẽ cải tạo lại khuôn viên Cụm 3 để dành cho trường Mầm non. Như vậy cả hai cấp học đều được hưởng lợi”, thầy Đởu nói.

Nhà vệ sinh cũ kỹ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh tại điểm trường Cụm 3 trường Tiểu học Đại Sơn

Hiệu trưởng trường Tiểu học Đại Sơn cho biết thêm, nhiều phụ huynh trước đây phản đối đã đồng thuận đưa con em mình đến học tại cơ sở mới khang trang. Ông chia sẻ: “Với 14 năm gắn bó cùng nhà trường, tôi thấu hiểu nỗi lòng của đa số người dân nơi đây. Tôi mong những phụ huynh còn lại cũng sẽ sớm đưa con em ra học tại điểm trường mới để các cháu ổn định năm học. Dù trong hoàn cảnh nào, là một giáo viên, tôi luôn đặt lợi ích và điều tốt đẹp nhất cho học trò lên hàng đầu”.

Về phía phụ huynh, chị V.T.X. cho biết: “Ban đầu tôi lo ngại xa xôi, nhưng sau khi đến trường chính, thấy cơ sở vật chất đầy đủ, lớp học khang trang, tôi quyết định cho con ra nhập học. Cháu cũng rất thích vì có bạn bè đông hơn, nhiều hoạt động hơn”.

Điểm trường Cụm 1 của Tiểu học Đại Sơn đã được hoàn thiện khang trang, hiện đại, tạo môi trường học tập vượt trội

Chủ trương sáp nhập trường đã được chuẩn bị kỹ lưỡng qua nhiều năm, phù hợp với nghị quyết của địa phương và chỉ đạo từ tỉnh. Chính quyền xã Bạch Hà đang tiếp tục đối thoại và kêu gọi hỗ trợ, đề xuất cũng như kính đề nghị lên UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo nắm bắt để có hướng dẫn, chỉ đạo cho UBND xã và Trường Tiểu học Đại Sơn.

"Chúng tôi mong phụ huynh hãy đặt lợi ích của con em lên trên hết. Cơ sở vật chất đã sẵn sàng, môi trường mới tốt hơn, an toàn hơn. Không thể để một vài ý kiến đi ngược lại số đông làm ảnh hưởng đến quyền học tập của các em", lãnh đạo xã Bạch Hà nói.

