Tân Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai nhận quyết định biệt phái ngay sau khi nhận chức

Chiều 24/7, Công an TP Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai; ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các sở, ban, ngành cùng lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công an TP Đồng Nai.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Trần Trọng Thủy, sinh năm 1976, quê xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Nai, giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai kể từ ngày 24/7/2026.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Trọng Thủy. Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố và Ban Giám đốc Công an thành phố cũng tặng hoa chúc mừng ông nhận nhiệm vụ mới.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Trần Trọng Thủy giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai. Ảnh: CACC



Cùng ngày, Ban tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc biệt phái có thời hạn đối với Đại tá Trần Trọng Thủy. Theo quyết định, đại tá Trần Trọng Thủy đến công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út chúc mừng Đại tá Trần Trọng Thủy được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới. Việc bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, cống hiến, trưởng thành cùng những đóng góp của ông trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, Đại tá Trần Trọng Thủy là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn, có nhiều năm công tác trong lực lượng Cảnh sát giao thông và từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác. Trên mỗi cương vị, ông luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ huy và kinh nghiệm thực tiễn.

Trong thời gian giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Đại tá Trần Trọng Thủy cùng tập thể lãnh đạo đơn vị đã tham mưu nhiều giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Giao nhiệm vụ cho tân Phó Giám đốc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải đề nghị Đại tá Trần Trọng Thủy tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm; nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong thời gian được biệt phái, Đại tá Trần Trọng Thủy cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương, góp phần triển khai hiệu quả các dự án giao thông trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Trọng Thủy bày tỏ niềm vinh dự khi được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai tin tưởng giao trọng trách mới.

Tân Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người cán bộ Công an nhân dân, không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm, tận lực và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Nguyễn Duy Khương

Nguồn tin: baophapluat.vn