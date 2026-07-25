Cựu CEO Techcombank Nguyễn Lê Quốc Anh làm Chủ tịch HĐQT Eximbank

Chiều tối 24/7, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) công bố loạt quyết định về nhân sự cấp cao sau Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường diễn ra cùng ngày.

Theo đó, ông Nguyễn Lê Quốc Anh - người vừa được ĐHĐCĐ bất thường bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Eximbank, thay bà Phạm Thị Huyền Trang.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh có bằng cử nhân Kỹ thuật hạt nhân của Đại học Purdue, 2 bằng thạc sĩ tại Đại học Bang California và Đại học Purdue, cùng bằng tiến sĩ tại Đại học Purdue.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại Eximbank.

Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và quản trị doanh nghiệp. Trước khi gia nhập Eximbank, ông từng giữ cương vị Tổng Giám đốc Techcombank trong 5 năm và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại T-Mobile US, Wells Fargo Bank, Nissan USA, Fortress Investment/Transmarket Group và McKinsey & Company.

Cũng theo Eximbank, ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/7 đã thông qua việc miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm đề ngày 8/6/2026 đối với bốn thành viên HĐQT gồm: bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tịch HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, người đại diện theo pháp luật; ông Phạm Tuấn Anh - thành viên HĐQT; ông Nguyễn Trí Trung - thành viên HĐQT; và ông Nguyễn Trọng Hiền - thành viên độc lập HĐQT.

Sau khi được miễn nhiệm, các cá nhân trên không còn là người nội bộ của Eximbank.

Eximbank bầu bổ sung nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát.

Đối với Ban Kiểm soát, bà Trần Thị Minh Lý thôi giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm và tiếp tục đảm nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát.

Tại ĐHĐCĐ bất thường, cổ đông cũng thông qua việc điều chỉnh cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ VIII lên 7 thành viên, trong đó có 6 thành viên độc lập, đồng thời bầu bổ sung, thay thế 5 thành viên HĐQT độc lập và 1 thành viên Ban Kiểm soát.

Ngoài ông Nguyễn Lê Quốc Anh, bốn thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung gồm bà Richa Goswami, bà Ooi Huey Tyng, ông Michael Richard Harte và ông Chua Teck Huat Bill.

Đại hội cũng bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Hùng làm thành viên Ban Kiểm soát. Ông Hùng từng là Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) và nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA).

Tác giả: Phạm Thị Thanh Loan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn