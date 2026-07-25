Lá tía tô nấu nước uống đang "gây sốt": Chuyên gia nói gì về công dụng thực sự?

Những công dụng thật ít người biết

Thời gian gần đây, nước lá tía tô được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội như một loại “thức uống vàng”, được cho là có thể giảm cân, làm trắng da, thải độc, chữa cảm cúm, giảm dị ứng và phòng ngừa nhiều bệnh.

Theo VTC News, lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội cho biết, tía tô là loại rau thơm phổ biến, không chỉ dùng để ăn kèm với nhiều món ngon mà còn có tác dụng chữa bệnh.

Trong y học cổ truyền, tía tô là vị thuốc được xếp vào loại kích thích ra mồ hôi, nước sắc và cồn chiết xuất lá tía tô đều có tác dụng giãn mạch ngoài da, hạ sốt, trừ cảm mạo. Hạt chế thành trà uống và thuốc hạ khí, cành làm thuốc an thai.

Tía tô còn giúp làm giảm co thắt cơ trơn của phế quản, chất tinh dầu làm tăng đường huyết. Aldehyt tía tô chống ức chế trung khu thần kinh. Nước ngâm lá tía tô tác dụng ức chế các loại vi trùng như tụ cầu khuẩn, trực khuẩn lị, trực khuẩn đại tràng.

Về thành phần hóa học, hạt tía tô hàm lượng tinh dầu lớn và giàu các axit béo chưa bão hòa, chủ yếu là axit alpha-linoleic. Lá tía tô chứa khoảng 0,2% tinh dầu nguyên chất và các hydrocarbon, aldehyde, xeton, furan. Chiết xuất lá tía tô cho thấy có các chất chống oxy hóa, chống dị ứng, chống viêm, chống trầm cảm.

Khi vết thương chảy máu, bạn có thể lấy lá tía tô non tán nhỏ, đắp trùm lên chỗ máu đang chảy, rắc cho vừa kín rồi buộc lại. Vết thương sẽ cầm máu, không gây mủ và không để lại vết sẹo khi lành.

5 nhóm người tuyệt đối không nên dùng

Lá tía tô tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng dùng được. Bài viết của TS.BSCKII Trần Ngọc Quế - Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Quảng Bình trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, có những người không nên uống nước lá tía tô:

Phụ nữ mang thai: Cơ thể phụ nữ mang thai vốn nóng hơn người bình thường, dùng lá tía tô dài ngày có thể dẫn đến tăng huyết áp. Hơn nữa, việc lạm dụng lá tía tô có thể khiến cho phụ nữ mang thai cảm thấy mệt mỏi, choáng váng, táo bón, tiểu tiện đỏ.

Người đang bị cảm nóng, sốt: Theo y học cổ truyền, lá tía tô vị cay, tính ấm. Do đó những người đang bị cảm nóng cần sử dụng thận trọng kẻo khiến cơ thể ra thêm nhiều mồ hôi, bức bối, khó chịu.

Người đang bị tiêu chảy: Nước tía tô có tính kích thích tiêu hóa nhẹ nhờ tinh dầu. Tuy nhiên, với người bụng yếu, đang bị lạnh bụng hoặc tiêu chảy, việc dung nạp thức uống này sẽ làm tăng nhu động ruột, khiến tình trạng đi ngoài phân lỏng trở nên nghiêm trọng và khó kiểm soát hơn.

Người chuẩn bị phẫu thuật: Các hoạt chất sinh học trong tía tô có khả năng làm giãn mạch và làm chậm quá trình đông máu tự nhiên. Do đó, người bệnh chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật cần ngừng uống nước tía tô ít nhất hai tuần để đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ xuất huyết kéo dài.

Người bị dị ứng với tía tô: Một số trường hợp bị dị ứng với lá tía tô không nên dùng. Do đó trước khi sử dụng số lượng lớn nên uống thử một lượng nhỏ tía tô. Nếu sau 24h không thấy có phản ứng bất thường thì mới nên tiếp tục sử dụng với liều lượng tăng dần. Ngoài ra, cần đảm bảo mua được loại tía tô sạch, không có hóa chất độc hại để giữ an toàn cho sức khỏe.

Ngoài ra, không chỉ những người thuộc nhóm chống chỉ định, ngay cả người bình thường nếu thần thánh hóa loại nước này và uống thay nước lọc hàng ngày cũng sẽ phải đối mặt với nhiều phản ứng ngược nguy hiểm: Gây tăng huyết áp đột ngột; Gây dị ứng, mẩn ngứa da; Gây mệt mỏi và suy nhược…

Như vậy, nước lá tía tô có thể là một thức uống thay đổi khẩu vị, nhưng không phải “thần dược”. Muốn cải thiện sức khỏe, người dùng vẫn cần duy trì chế độ ăn cân đối, vận động hợp lý và đi khám khi có triệu chứng bất thường.

Cách nấu nước lá tía tô để uống hàng ngày

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, uống nước lá tía tô thay thế nước lọc hàng ngày là phương pháp giảm cân cực kỳ hiệu quả do chứa protein thực vật, chất xơ cùng nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu có khả năng thúc đẩy dạ dày, tăng cường chuyển hóa, trao đổi chất. Đặc biệt, lượng chất xơ trong loại lá này còn tạo dựng cơ giúp vóc dáng săn chắc, thon gọn tương tự việc tập luyện thể dục, thể thao.

Lá tía tô ngâm với nước muối pha loãng rồi rửa sạch. Đun sôi 2,5 lít nước lọc rồi cho lá tía tô vào. Đậy kín nắp, để hỗn hợp sôi khoảng 2 phút thì tắt bếp, để nguội. Sau đó, 3 lát chanh tươi vào bình, đậy nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để uống suốt cả ngày. Bạn nên uống trước ba bữa chính khoảng 10-30 phút để ngăn ngừa hấp thu chất béo, đồng thời giảm lượng thức ăn nạp vào.

Trên đây là cách nấu nước lá tía tô để uống hàng ngày. Lá tía tô là một loại thảo dược tốt cho sức khoẻ. Hy vọng sau bài viết này bạn sẽ không bỏ qua loại thảo dược vừa tốt cho sức khoẻ lại rẻ tiền này.

Tác giả: Lam Giang (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn