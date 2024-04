Sau cáo buộc tấn công tình dục, ngôi sao ĐT Nhật Bản bị ‘cuỗm’ đồ xa xỉ

Tờ Valeurs Nouvelles của Pháp đưa tin, kẻ trộm đã đột nhập nhà riêng của tuyển thủ Nhật Bản Junya Ito, cầu thủ đang khoác áo CLB Stade de Reims vào khoảng 5h10 sáng ngày Chủ Nhật (31/3). Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, thủ phạm đã đột nhập từ cửa trước căn hộ.

Cầu thủ chạy cánh 31 tuổi vắng mặt ở thời điểm xảy ra vụ việc, do bận tham dự trận đấu với Olympique Lyon trong khuôn khổ vòng 27 của Ligue 1. Một số túi xách, đồng hồ xa xỉ và khoảng 10.000 euro tiền mặt đã bị đánh cắp. Các nghi phạm đang bỏ trốn. Cảnh sát đang mở một cuộc điều tra về vụ việc.

Tại Asian Cup 2023, Ito đã bị cáo buộc tấn công tình dục. Cụ thể, ngay trước trận tứ kết Iran vs Nhật Bản, Junya Ito bị buộc phải rời ĐT Nhật Bản sau khi cáo buộc tấn công tình dục xảy ra vào hồi tháng 6 năm ngoái. Theo đó, hai người phụ nữ, trong đó có một người 20 tuổi, đã tố Ito tấn công tình dục họ tại khách sạn trong lúc nạn nhân say rượu. Vụ việc diễn ra sau trận giao hữu Nhật Bản vs Peru, nơi đội tuyển xứ Phù Tang thắng 4-1 vào ngày 20/6/2023.

Kể từ cáo buộc trên, Ito đã không thể tập trung thi đấu. Anh bị loại khỏi danh sách ĐT Nhật Bản ở 2 trận cuối cùng tại Asian Cup 2023. Tuy nhiên, Ito đã đệ đơn kiện lên tòa án quận Osaka, yêu cầu 2 người phụ nữ nói trên bồi thường 200 triệu yên (32 tỷ đồng) vì những cáo buộc vô căn cứ nhắm vào anh.

Tác giả: H.Đ

Nguồn tin: bongdaplus.vn