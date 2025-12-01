Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, một phụ nữ nhảy từ tầng cao xuống bị thương

Khoảng 9 giờ sáng nay 31-12, tại số 14 phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã xảy ra vụ hoả hoạn khiến 1 người phụ nữ bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngôi nhà kinh doanh nhiều vật liệu dễ cháy

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian nêu trên, người dân phát hiện khói bốc ra từ tầng 3 ngôi nhà số 14 phố Hàng Mã rồi lan nhanh tới các tầng tiếp theo. Phát hiện đám cháy, người dân đã tri hô để cùng nhau dập lửa, đồng thời thông báo đến lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác chữa cháy. Do ngôi nhà có bán nhiều mặt hàng dễ cháy nên lực lượng chức năng đã phải rất vất vả trong công tác dập lửa và ngăn cháy lan sang các hộ kế bên.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế.

Một cán bộ phường Hoàn Kiếm cho biết khi thấy khói trong nhà bốc lên, một người phụ nữ đang ở bên trong đã nhảy từ tầng cao xuống đất để thoát thân, dẫn đến bị thương. Sau đó, nạn nhân đã được hỗ trợ đưa đi Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cấp cứu.

Người phụ nữ được đưa đi cấp cứu

Tác giả: Thế Huỳnh - Hoàng Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người lao động