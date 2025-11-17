Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người chết, 16 người bị thương

Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16-11, tại Km 45, Quốc lộ 27C (thuộc thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), xe khách Phương Trang mang biển kiểm soát 50H-531.14 đang lưu thông trên Quốc lộ 27C hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang, khi đến Km 45 thì bất ngờ bị đá tảng lớn và đất cát từ trên núi rơi xuống khiến xe bị hư hỏng nặng.

Phương tiện cứu nạn đã tiếp cận hiện trường

Thời điểm này, trời mưa lớn cùng với đó tại điểm sạt lở cũng xảy ra 2 điểm sạt lở phía sau và phía trước tại Km 43 và Km 47, khiến phương tiện và các lực lượng cứu nạn, cứu hộ không thể tiếp cận được hiện trường. Lực lượng chức năng đã phải đi bộ ven theo rừng dẫn đến việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê sáng 17-11 khiến 6 người chết, 16 người bị thương

Xe khách Phương Trang mang biển kiểm soát 50H-531.14 đang lưu thông trên đường Quốc lộ 27C hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang, khi đến Km 45 thì bất ngờ bị đá tảng lớn đè trúng

Chiếc xe bị vùi nát trong đêm 16-11

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (bên phải, ngoài cùng), rạng sáng 17-11 có mặt chỉ đạo khắc phục sự cố

Đến khoảng 0 giờ ngày 17-11, lực lượng chức năng đã tiếp cận được hiện trường và ban đầu xác định vụ sạt lở làm 6 người chết tại chỗ.

Phó Chủ tịch UBND Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà (giữa) đang chỉ đạo cứu nạn (Ảnh: Thịnh Anh)

Trong đó 4 người đã đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, 2 người đang còn mắc kẹt trong xe tại hiện trường. Các nạn nhân này chưa xác định được nhân thân.

Sạt lở trên diện rộng ở đèo Khánh Lê

Ngoài ra, còn có 16 người khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Clip sạt đèo Khánh Lê khiến 6 người chết, 16 người bị thương

