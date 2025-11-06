Sạt lở đất tại núi Thành ở Nghệ An khiến người dân lo lắng

Được biết, những năm gần đây, cứ vào mùa mưa bão, chính quyền địa phương hỗ trợ sơ tán các hộ dân nằm cạnh núi Thành đến những nơi an toàn như trụ sở UBND xã và nhà người thân phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo tính mạng và tài sản.

Đất trên núi Thành sạt lở xuống khiến người dân xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) lo lắng.

Người dân ở cạnh núi Thành cho biết, cách đây khoảng 2 năm có vết nứt nhỏ và sạt lở đất một lần rồi. Hiện nay, vết nứt mới kéo dài khoảng 50-60m và làm đất đá sạt lở xuống vườn nhà dân. Đất sạt xuống có những cục to 3-4 khối thì họ không thể di chuyển đi nơi khác được. Hiện tại, người dân ở đây luôn trong tình trạng lo sợ đất, đá rơi xuống nhà bất cứ lúc nào.

Đại diện Trưởng ban công tác Mặt trận xóm 8, xã Hưng Nguyên Nam, cho biết: Xóm 8 có 272 hộ, trong đó khoảng 160 hộ dân sinh sống xung quanh và tựa lưng vào núi Thành. Đặc biệt, hiện có 16 hộ gia đình đứng trước nguy cơ rủi ro do ở gần vị trí vết nứt mới xuất hiện sau hai cơn bão số 5 và số 10 vừa qua. Ban cán sự xóm cũng đã báo cáo lên cấp có thẩm quyền và đề nghị khắc phục kịp thời, càng nhanh càng tốt.

Người dân nơi đang trong tình trạng luôn lo sợ đất, đá rơi xuống nhà bất cứ lúc nào.

Liên quan đến sự việc, bà Nguyễn Thị Nhàn, Trưởng phòng Kinh tế xã Hưng Nguyên Nam cho biết, chính quyền đã xuống khảo sát thực tế để lên phương án xử lý, qua đó, nhận định có 2 vị trí xung yếu. Một vị trí cuối xóm 8 đã xảy ra sạt trượt, còn một mỏm đá đang có nguy cơ sạt xuống.

Vị trí thứ hai nằm phía gần đê Tả Lam có một vết nứt gãy trên sườn núi và nhiều khối đá lớn có nguy cơ lăn xuống nhà dân. Hiện chính quyền đã chủ động lên phương án bạt mái ta luy cũng như đắp chân khay để chống sạt lở.

Cũng theo bà Nhàn, vị trí thứ hai sẽ tính đến phương án hạ cấp để xử lý đá lớn. Tuy nhiên, địa phương đang gặp khó khăn về kinh phí, hy vọng sắp tới tỉnh sẽ có hỗ trợ để xã sớm thực hiện san gạt, phòng chống sạt lở. Về lâu dài nếu vẫn còn sạt lở gây nguy hiểm cho người dân, xã sẽ tính đến phương án trình xin ý kiến tỉnh tổ chức tái định cư đưa các hộ dân đến khu vực an toàn.

Trước tình trạng sạt lở đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tính mạng và tài sản của mình, người dân ở cạnh núi Thành mong muốn, chính quyền địa phương cũng như ngành chức năng tỉnh Nghệ An, sớm có phương án xử lý, để người dân ổn định cuộc sống, không còn thấp thỏm lo lắng.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn