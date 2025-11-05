Sạt lở núi xô nghiêng máy múc và xe tải, hai công nhân bị thương

Xe tải bị đất đá xô đổ tại hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: H.A.

Ngày 5-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Duy Thắng - Trưởng phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Sở Xây dựng Hà Tĩnh - cho biết thời gian qua tại tỉnh Hà Tĩnh xảy ra tình trạng mưa lớn kéo dài. Nhiều tuyến đường xuất hiện tình trạng sạt lở ta luy do đất đá ngấm nước.

Đặc biệt trên tuyến đường tỉnh ĐT 547 (đường ven biển Hà Tĩnh) đoạn qua các xã Cẩm Trung, Kỳ Xuân liên tục xảy ra hiện tượng sạt lở đất. Nhiều đá ta luy dương tràn xuống mặt đường gây ách tắc lưu thông nhiều vị trí. Trong đó tại vị trí km84+700 đá đã chắn toàn bộ mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo ông Thắng, sáng 4-11, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh (đơn vị quản lý tuyến đường ven biển) đã điều máy móc, thiết bị cùng công nhân đến dọn dẹp khối lượng đất đá bị sạt lở.

Đến hơn 16h cùng ngày, các công nhân đang làm việc thì tiếp tục xảy ra sạt lở khiến 2 công nhân bị thương ở chân và tay. Một chiếc máy múc và một chiếc xe tải bị đất đá đổ xuống lật nghiêng.

Sau vụ tai nạn, các công nhân đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, đang được điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Hai công nhân bị tai nạn là anh N.V.N. (36 tuổi) và anh V.T.C. (43 tuổi, cùng ngụ xã Kỳ Xuân).

Hiện nay do tuyến đường ven biển đang có nhiều điểm sạt lở nên Sở Xây dựng đã ra thông báo việc phân luồng, điều tiết giao thông qua địa bàn các xã Cẩm Trung, Kỳ Xuân để đảm bảo an toàn giao thông.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ