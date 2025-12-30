Sập bẫy “chồng online”, người phụ nữ ở Nghệ An mất 2,4 tỷ đồng vì chiêu trò vá lỗi game

Ngày 30/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang thụ lý vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bà L.T.V. (55 tuổi, trú trên địa bàn tỉnh).

Theo trình báo, bà V. quen một người đàn ông tên Thắng thông qua một ứng dụng mạng xã hội. Đối tượng giới thiệu bản thân là kỹ sư game đang làm việc ở nước ngoài, đồng thời gửi hình ảnh căn cước công dân và một số thông tin cá nhân khiến nạn nhân tin tưởng.

Trong quá trình trò chuyện kéo dài nhiều tháng, người đàn ông này thường xuyên thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, dần tạo dựng mối quan hệ tình cảm thân thiết. Sau khoảng 4 tháng, đối tượng xưng “chồng”, gọi bà V. là “vợ”, thường xuyên nhắn tin hỏi han, hứa hẹn tương lai chung, khiến nạn nhân hoàn toàn tin tưởng.

Khi đã chiếm được lòng tin, Thắng tiết lộ đang tham gia sửa lỗi một trò chơi đánh bạc trực tuyến và phát hiện “lỗ hổng kỹ thuật” có thể mang lại lợi nhuận lớn. Lấy lý do tránh bị lộ danh tính, đối tượng đề nghị bà V. đứng tên tham gia chơi hộ và cam kết nếu thua sẽ chịu toàn bộ rủi ro.

Bà V. được hướng dẫn truy cập một đường link, lập tài khoản và nạp tiền tham gia. Ngay lần đầu, tài khoản của bà hiển thị khoản thắng lên tới 100 triệu đồng và được rút tiền thành công, khiến nạn nhân càng thêm tin tưởng.

Mặc dù bị người thân phát hiện và khuyên can, bà V. vẫn tiếp tục lén lút chuyển tiền, thậm chí cắm sổ đỏ, bán vàng để có vốn “đầu tư” theo sự thúc giục của người đàn ông trên mạng. Tổng số tiền bà đã nạp vào hệ thống lên tới 2,4 tỷ đồng, trong khi tài khoản ảo hiển thị số dư hơn 8,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi bà V. yêu cầu rút tiền thì hệ thống thông báo phải đóng thêm 1,2 tỷ đồng tiền thuế. Tin lời giải thích và hứa hẹn của “chồng online”, bà tiếp tục mang giấy tờ đất đi cầm cố nhưng không thực hiện được do bên nhận cầm cố không đủ khả năng tài chính.

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, bà V. bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc thì phát hiện đối tượng đã cắt đứt mọi liên lạc. Lúc này, bà mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy lừa đảo được dựng lên công phu.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, thủ đoạn “vá lỗi game” thực chất là kịch bản lừa đảo tinh vi, kết hợp giữa chiêu trò đầu tư tài chính ảo và đánh vào tâm lý tình cảm. Các đối tượng thường xây dựng hình ảnh người đàn ông thành đạt, cô đơn, dùng lời yêu thương để chiếm lòng tin, từ đó dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền cho đến khi không còn khả năng tài chính.

