Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cấp điện nhanh cho các bản vùng “lõm điện, lõm sóng”

Quang cảnh buổi lễ

Miền Tây Nghệ An lâu nay vẫn còn những vùng “lõm điện, lõm sóng” biệt lập. Các bản Cha Nga, Xốp Dương, Nhọt Lợt, Phá Chiếng, xã Mỹ Lý và bản Huồi Máy, xã Mường Quàng là những điểm chưa có điện để phục vụ đời sống sinh hoạt của đồng bào.

Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ngay từ khi bắt đầu triển khai, lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, không quản đường rừng núi hiểm trở, ghềnh thác hiểm nguy, cùng đi, cùng khảo sát, cùng làm việc với anh em công nhân.

Thử thách lớn nhất của dự án nằm ở công tác vận chuyển máy móc, vật tư, thiết bị, khi những tuyến đường vào các bản vùng lõm vốn đã khó khăn, hiểm trở, lại càng trở nên khắc nghiệt hơn sau các đợt lũ quét và sạt lở nghiêm trọng do hoàn lưu bão số 3, tiếp đó là bão số 5 và số 10 trong năm 2025. Trong bối cảnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty Điện lực Nghệ An với cấp ủy, chính quyền địa phương đã trở thành điểm tựa quan trọng, từ việc khảo sát tuyến đường, tổ chức lực lượng, đến huy động sự hỗ trợ của các đơn vị quân đội và bà con dân bản để cùng tham gia vận chuyển.

Từ ngày 11 đến 13/12/2025, Công ty Điện lực Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa điện về 05 bản vùng lõm miền Tây Nghệ An, về đích sớm hơn so với kế hoạch, tiến độ mà Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. Tổng cộng 281 hộ dân được thắp sáng, gồm 50 hộ bản Nhọt Lợt, 51 hộ bản Phá Chiếng, 92 hộ bản Cha Nga, 48 hộ bản Xốp Dương và 40 hộ bản Huồi Máy.

Trong khoảnh khắc dòng điện đầu tiên sáng lên, niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt, những nụ cười rạng rỡ và tiếng reo mừng lan tỏa khắp bản làng, đánh dấu một cột mốc đầy ý nghĩa đối với đời sống của bà con nơi đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao và biểu dương ngành điện lực đã rất nỗ lực trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong chuyến công tác cùng với các ngành vừa qua, trực tiếp kiểm tra và nghe các địa phương báo cáo về tình hình 5 bản của 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương trước đây vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Sau chuyến công tác đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho ngành điện lực phải nhanh chóng triển khai đưa điện về cho bà con. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, ngành điện lực, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương đã hết sức nỗ lực và trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số 'vùng lõm' chưa có điện. Bởi vậy, đề nghị ngành điện lực tiếp tục tập trung phối hợp chặt chẽ với các địa phương; các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng cũng cần tăng cường nhân lực để hỗ trợ; đồng thời mong muốn từ nay đến Tết Nguyên đán, các lực lượng cùng nỗ lực hết mình để tất cả các vùng lõm đều có điện phục vụ nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao tặng Bằng khen cho các tập thể

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao tặng Bằng khen cho các cá nhân

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các tập thể, cá nhân được khen thường, gồm: 1. Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc; 2. Công ty Điện lực Nghệ An; 3. Đội Quản lý điện lực khu vực Kỳ Sơn, Công ty Điện lực Nghệ An; 4. Đội Quản lý điện lực khu vực Quỳ Châu, Công ty Điện lực Nghệ An; 5. Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Tương Dương, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An; 6. Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; 7. UBND xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An; 8. Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An; 9. Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An; 10. Ông Đặng Thành Vinh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An; 11. Ông Phạm Văn Nga - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An; 12. Ông Tạ Quang Lịch - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Nghệ An; 13. Ông Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; 14. Ông Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn