Gần 285.000 đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà Tết tại Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2814/QĐ-TTg về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2025 cho các địa phương để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo Quyết định, tổng kinh phí bổ sung cho các địa phương hơn 2.513 tỷ đồng. Trong tổng nguồn kinh phí này, tỉnh Nghệ An được phân bổ gần 114 tỷ đồng để tổ chức tặng quà cho 284.997 đối tượng trên địa bàn.

Cụ thể, số đối tượng được tặng quà tại Nghệ An gồm 86.607 người có công với cách mạng và 198.390 đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội. Mức quà tặng là 400.000 đồng/người, chi trả bằng tiền.

Việc bổ sung ngân sách trên cho các địa phương nhằm thực hiện Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 của Chính phủ về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Các đối tượng được tặng quà dịp này gồm: Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ; bao gồm cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.

Mức quà tặng: 400.000 đồng/người, bằng tiền. Nghị quyết yêu cầu việc tặng quà hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12/2025.

Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế, khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, xem xét, quyết định việc tặng quà cho các đối tượng yếu thế khác trên địa bàn theo thẩm quyền.

