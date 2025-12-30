Đoàn Giám sát số 4 thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã

Quang cảnh hội nghị

Các xã: Diễn Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Hải Châu, Hùng Châu, An Châu, Tân Châu, Minh Châu, Yên Thành, Đông Thành được thành lập sau sáp nhập từ 3 – 4 xã cũ, diện tích rộng, dân số đông, chủ yếu ở khu vực đồng bằng ven biển hoặc trung tâm huyện, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, ngư nghiệp, dịch vụ và doanh nghiệp nhỏ, vừa; một số xã có đông đồng bào tôn giáo.

Đối với công tác tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, sau gần 6 tháng triển khai, bộ máy cấp xã từng bước đi vào nền nếp; kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực trong tinh gọn tổ chức, giảm đầu mối, đẩy mạnh thủ tục hành chính trực tuyến và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Việc phân cấp, phân quyền giữa tỉnh và xã được xác định rõ ràng, góp phần rút ngắn quy trình, giảm chồng chéo, né tránh trách nhiệm, tạo điều kiện để chính quyền cấp xã chủ động xử lý các tồn đọng về trật tự xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông và đơn thư khiếu nại, tố cáo, qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đối với công tác khắc phục hậu quả thiên tai, cấp ủy, chính quyền các xã chủ động chỉ đạo và huy động lực lượng tại chỗ để phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần hạn chế thiệt hại, ổn định đời sống và sản xuất cho người dân. Nguồn lực từ ngân sách, MTTQ và các tổ chức, cá nhân được phân bổ ưu tiên cho nhà ở, hạ tầng, nông nghiệp và an sinh. Kinh phí được quản lý, giải ngân minh bạch, bảo đảm đúng mục đích.

Đối với công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và tỉnh được chỉ đạo đồng bộ, trọng tâm. Ban Chỉ đạo cấp xã hoạt động nền nếp, quán triệt, tập huấn và báo cáo đúng hạn, nâng cao hiệu lực quản lý.100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính và khai thác hiệu quả các nền tảng số, cơ sở dữ liệu đồng bộ, an toàn. Dịch vụ công trực tuyến đạt trên 90% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, trên 98% giải quyết đúng hạn; nhiều nhiệm vụ, mô hình chuyển đổi số và khoa học công nghệ được triển khai hiệu quả, một số mô hình có khả năng nhân rộng, cải thiện quản lý và cải cách hành chính.

Tại hội nghị, các thành viên thống nhất thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy ác xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm về hạn chế, khuyết điểm; nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kiểm tra, giám sát thường xuyên và phối hợp đồng bộ trong hệ thống chính trị; đa dạng hóa tuyên truyền, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý, khoa học công nghệ và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức. Rà soát, sắp xếp bộ máy, bổ sung cán bộ chuyên môn, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo kế thừa và nâng cao năng lực quản lý; nâng cấp trụ sở, cơ sở vật chất, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giám sát tiến độ, hiệu quả các dự án và công tác giải phóng mặt bằng. Hoàn thiện cơ chế đánh giá kết quả, gắn trách nhiệm rõ ràng; tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân…

Qua nghe báo cáo và ý kiến kiến nghị của các xã, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An – Trưởng Đoàn Giám sát số 4 ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Các đồng chí Ban thường vụ Đảng ủy xã đã chuẩn bị báo cáo tương đối đầy đủ và theo đúng yêu cầu đề cương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Qua nửa năm thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp đã có sự chuyển biến rất lớn về tổ chức, vận hành bộ máy cũng như đáp ứng các yêu cầu cấp thiết của nhân dân; đặc biệt là có sự chủ động, ứng phó khoa học với các cơn bão số 5, số 10...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An – Trưởng Đoàn Giám sát số 4 mong muốn các xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần có sự đánh giá lại tổ chức bộ máy cấp phòng và cách thức vận hành; có sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn nhưng phải đi đôi với nguồn lực; có cơ chế cụ thể, linh hoạt về sắp xếp cơ sở vật chất và xử lý tài sản. Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc để cán bộ có thể vận hành chuyển đổi số, sử dụng các công cụ mới như AI. Đồng thời, cần rà soát kỹ các chỉ số đánh giá và dự án chuyển giao để tập trung kiểm soát tình hình, không để xảy ra các điểm nóng trên địa bàn…

