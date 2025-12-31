Nghệ An: Khẩn trương bố trí nguồn lực, đưa dự án trung tâm y tế vào hoạt động

Dù giai đoạn 1 của dự án xây dựng Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa thể hoạt động. Ảnh Ngọc Quân.

Năm 2020, Trung tâm Y tế Hoàng Mai (phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) được khởi công xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo dựng cơ sở hạ tầng y tế hiện đại, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và phục vụ mục tiêu phát triển đô thị phía Bắc Nghệ An.

Giai đoạn 1 của dự án, Trung tâm Y tế Hoàng Mai được xây dựng tòa nhà khám chữa bệnh và điều trị 5 tầng có quy mô 100 giường bệnh. Ngoài ra, dự án còn có các hạng mục phụ trợ như: Sân nền, nhà để xe, nhà trực bảo vệ, nhà để máy phát điện và máy bơm cứu hỏa, cấp nước sinh hoạt, nhà điều hành máy bơm xử lý nước thải, bể nước, hệ thống cấp nước ngoài nhà…

Do dừng thi công lâu ngày, nhiều hạng mục đã bị cỏ dại bủa vây. Ảnh Ngọc Quân.

Đến nay, giai đoạn 1 của Trung tâm Y tế Hoàng Mai đã cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, do vẫn còn thiếu nhiều hạng mục nên chưa thể đưa vào vận hành, khai thác. Do dừng thi công lâu ngày, nhiều hạng mục đã bị cỏ dại bủa vây.

Theo kế hoạch, khi giai đoạn 1 hoàn thành sẽ bắt đầu thực hiện giai đoạn 2 của dự án. Quy mô của giai đoạn 2 gồm các hạng mục như: Nhà bán thuốc, nhà kho vật tư, sửa chữa thiết bị, khối y tế dự phòng, nhà ăn; nhà tang lễ… Tuy nhiên, hiện dự án này vẫn đang trong tình cảnh "án binh bất động".

Trung tâm Y tế Hoàng Mai hiện tại đang xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh của người dân. Ảnh Phan Ngọc.

Trong khi đó, Trung tâm Y tế Hoàng Mai hiện đã xuống cấp, thường xuyên rơi vào cảnh quá tải. Ngoài ra, trụ sở cũ thấp hơn quốc lộ 1A nên thường xuyên bị ngập lụt, ảnh hưởng rất lớn đến việc khám, chữa bệnh.

Dự án xây dựng Trung tâm Y tế Hoàng Mai do UBND thị xã Hoàng Mai trước đây làm chủ đầu tư. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, dự án được chuyển giao về cho UBND phường Quỳnh Mai.

Đặc biệt, nhiều năm liền nơi đây luôn bị ngập lụt. Ảnh Phan Ngọc.

Giải thích về việc này, ông Hồ Văn Cậy, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Mai cho biết, dù đã xuống cấp nghiêm trọng, song Trung tâm Y tế Hoàng Mai chỉ có thể chuyển về trụ sở mới khi giai đoạn 2 của dự án hoàn thành.

"Cơ sở này đã xuống cấp, chật chội, thường xuyên bị ngập lụt, không đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế mới là yêu cầu cấp thiết, nhằm bảo đảm điều kiện dịch vụ y tế cho nhân dân trên địa bàn", Chủ tịch UBND phường Quỳnh Mai nói.

Vì vậy, cần khẩn trương bố trí nguồn lực triển khai giai đoạn 2 của dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai. Ảnh Ngọc Quân.

Việc đầu tư Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai là một bước đi đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực phía Bắc Nghệ An. Tuy nhiên, những tồn tại trong khâu lập dự án, thẩm định thiết kế ban đầu cùng các yếu tố khách quan như thay đổi quy chuẩn PCCC khiến công trình bị chậm trễ kéo dài.

Lãnh đạo UBND phường Quỳnh Mai cho biết, giai đoạn 2 của dự án có tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng. Sau khi được UBND tỉnh giao, phường đã hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình Sở Xây dựng cho ý kiến để sớm tiến hành đấu thầu và triển khai xây dựng nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực và kéo dài thời gian người dân phải tiếp tục khám chữa bệnh trong điều kiện cơ sở vật chất cũ kỹ, xuống cấp.

