Lần đầu tổ chức phiên tòa giả định về chống khai thác IUU tại Nghệ An

Phiên toà giả định chống khai thác IUU.

Phiên tòa giả định tái hiện liên quan đến hành vi tổ chức đưa tàu cá và lao động sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Đây là những vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế, tác động trực tiếp đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, trật tự an toàn trên biển và uy tín quốc gia trong nỗ lực tháo gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu.

Tham dự phiên tòa giả định này có đông đảo ngư dân ở phường Cửa Lò vùng lân cận tham dự. Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, ngư dân và Nhân dân địa phương được nâng cao nhận thức về trách nhiệm pháp lý của chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên khi tham gia khai thác hải sản; hiểu rõ các quy định về đăng ký, đăng kiểm, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và việc chấp hành nghiêm các quy định khi tàu cá xuất, nhập bến.

Các đại biểu và đông đảo bà con ngư dân tham dự phiên tòa giả định.

Hoạt động này góp phần khẳng định vai trò nòng cốt của Bộ đội Biên phòng Nghệ An trong công tác quản lý, kiểm soát tàu cá tại cửa biển, cảng cá và trên các vùng biển được phân công quản lý; đồng thời là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về khai thác thủy sản.

Bên cạnh phiên tòa giả định, ban tổ chức còn tổ chức tọa đàm, đối thoại pháp luật, kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của ngư dân trong quá trình hành nghề, qua đó tăng cường sự phối hợp, đồng thuận giữa lực lượng Biên phòng và bà con ngư dân trong quản lý hoạt động tàu cá.

Ban tổ chức tặng cờ Tổ quốc và quà cho các ngư dân.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 250 lá cờ Tổ quốc cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho ngư dân, góp phần động viên tinh thần, khích lệ bà con chấp hành pháp luật, yên tâm vươn khơi, bám biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Việc lần đầu tiên tổ chức phiên tòa giả định về phòng, chống khai thác IUU là bước đi cụ thể, thiết thực của Bộ đội Biên phòng Nghệ An trong triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong xử lý nghiêm tàu thuyền vi phạm, góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng”, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Tác giả: Hải Thượng

Nguồn tin: nhandan.vn