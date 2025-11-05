Hà Tĩnh cấm lưu thông trên tuyến đường ven biển do sạt lở nghiêm trọng

Vụ sạt lở đất ở xã Cẩm Trung vùi lấp xe ô tô của người dân. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa phát đi thông báo về việc phân luồng, điều tiết giao thông đoạn tuyến đường tỉnh ĐT.547 (đường ven biển Hà Tĩnh) qua địa bàn các xã Cẩm Trung, Kỳ Xuân.

Những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường xuất hiện tình trạng sạt lở taluy dương do đất đá ngấm nước, địa chất yếu.

Đặc biệt, trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đoạn qua địa bàn các xã Cẩm Trung và xã Kỳ Xuân, xảy ra hiện tượng sạt lở đất, đá ta luy dương tràn xuống mặt đường với khối lượng lớn, gây ách tắc lưu thông nhiều vị trí; trong đó, tại vị trí Km84+700 đất, đá đã chắn toàn bộ mặt đường, ngoài ra khu vực lân cận (Km85+750, Km85+800) đã có hiện tượng sạt lở rất nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh, Sở Xây dựng thông báo việc phân luồng, điều tiết giao thông trên đoạn tuyến qua địa bàn các xã Cẩm Trung, xã Kỳ Xuân.

Phạm vi phân luồng là từ Km77+300 (ngã ba đối diện cây xăng dầu Cẩm Trung, giao với đường liên xã Cẩm Trung) đến Km87+750 (ngã tư giao với đường Quốc lộ 1 (QL1) nối Kỳ Xuân.

Phương án phân luồng cụ thể: Hướng Cẩm Trung đi vào nam: Từ Thiên Cầm qua cầu Cửa Nhượng đến Ngã ba đối diện cây xăng dầu Cẩm Trung (Km77+300/ĐT.547) các phương tiện rẽ phải đi theo đường liên xã, qua cầu Cẩm Lĩnh đến cổng chào xã Cẩm Trung, giao Quốc lộ 1 (tại Km538+050/Quốc lộ 1) rẽ trái vào Quốc lộ 1.

Hướng Kỳ Xuân đi ra bắc: Từ đường ĐT.547 giao ngã tư đường Quốc lộ 1 nối Kỳ Xuân (tại Km87+750/ĐT.547) rẽ trái đi theo đường Quốc lộ 1 nối Kỳ Xuân đến ngã ba giao Quốc lộ 1 (tại Km548+080/QL1), rẽ phải vào Quốc lộ 1.

Hiện nay, nhiều tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ khác trên địa bàn Hà Tĩnh đang bị sạt lở nghiêm trọng, như tuyến Quốc lộ 12C xuống cảng Vũng Áng, Quốc lộ 8C đang bị sạt lở. Việc khắc phục sạt lở và phân luồng giao thông vẫn đang được chính quyền gấp rút triển khai.

Trước đó, vào lúc 16h40' ngày 4/11, khi máy móc của Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh đang xử lý điểm sạt lở tại Km84+700 trên đường ven biển Hà Tĩnh đoạn qua xã Kỳ Xuân, phần sườn núi phía trên tiếp tục xảy ra sạt lở.

Sự cố khiến đất, đá từ trên núi tràn xuống xô đổ máy móc khiến 3 người bị thương và đã được đưa tới cơ sở y tế cấp cứu. Ngay sau vụ việc, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, cắm biển cảnh báo và phân luồng giao thông từ xa để đảm bảo an toàn.

