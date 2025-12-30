Biệt thự 'đẹp hơn vườn hoa' của NTK đứng sau trang phục của dàn Táo quân

NSƯT - NTK là cái tên quen thuộc với khán giả yêu mến chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân. Suốt một thập kỷ qua, NTK Đức Hùng đã thổi hồn vào những bộ trang phục lộng lẫy của dàn Táo quân. Ảnh: Internet
Ngoài đời, NTK Đức Hùng có cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình trong căn biệt thự 3 tầng tại Hà Nội. Ảnh: FBNV
Căn nhà có diện tích hơn 300m2, sân vườn rộng rãi được bao phủ bởi nhiều cây xanh. Ảnh: FBNV
Điểm ấn tượng nhất trong không gian sống của NTK Đức Hùng là giàn hoa lan tỏi tím ngắt leo quanh nhà. Ảnh: FBNV
Giàn hoa lan tỏi tím ngắt bên khung cửa sổ xanh tạo khung cảnh thơ mộng. Ảnh: FBNV
Hoa lan tỏi với sắc tím dịu dàng và hương thơm nồng đặc trưng, thường nở rộ vào dịp cuối thu, đầu đông. Ảnh: FBNV
Những chùm hoa tím biếc leo trên ban công rủ xuống khung cửa sổ, mang đến khung cảnh vừa cổ kính vừa lãng mạn giữa lòng Hà Nội. Ảnh: FBNV
NTK Đức Hùng dành thời gian ngắm hoa và tận hưởng bầu không khí trong lành ngay tại nhà. Ảnh: FBNV
Nhìn từ khung cửa sổ, giàn hoa lan tỏi như bức rèm thiên nhiên, làm dịu nắng hanh của mùa đông. Ảnh: FBNV
NTK Đức Hùng còn cắt lan tỏi vào cắm trong bình gốm, trang trí các góc nhà. Ảnh: FBNV
Trong khuôn viên biệt thự còn có bể cá Koi. Ảnh: FBNV
Hoa lá đan xen, chen nhau tựa như khu vườn cổ tích. Ảnh: FBNV
Mùa xuân ngập tràn sắc vàng của hoa cúc. Ảnh: FBNV
Phòng đọc sách được thiết kế theo phong cách cổ điển sang trọng. Ảnh: FBNV
