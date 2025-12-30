Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Biệt thự 'đẹp hơn vườn hoa' của NTK đứng sau trang phục của dàn Táo quân

Biệt thự của NTK Đức Hùng khiến nhiều người mê mẩn bởi giàn lan tỏi tím ngắt, nở rộ báo hiệu mùa đông Hà Nội sắp về.

NSƯT - NTK là cái tên quen thuộc với khán giả yêu mến chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân. Suốt một thập kỷ qua, NTK Đức Hùng đã thổi hồn vào những bộ trang phục lộng lẫy của dàn Táo quân. Ảnh: Internet

Ngoài đời, NTK Đức Hùng có cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình trong căn biệt thự 3 tầng tại Hà Nội. Ảnh: FBNV

Căn nhà có diện tích hơn 300m2, sân vườn rộng rãi được bao phủ bởi nhiều cây xanh. Ảnh: FBNV

Điểm ấn tượng nhất trong không gian sống của NTK Đức Hùng là giàn hoa lan tỏi tím ngắt leo quanh nhà. Ảnh: FBNV

Giàn hoa lan tỏi tím ngắt bên khung cửa sổ xanh tạo khung cảnh thơ mộng. Ảnh: FBNV

Hoa lan tỏi với sắc tím dịu dàng và hương thơm nồng đặc trưng, thường nở rộ vào dịp cuối thu, đầu đông. Ảnh: FBNV

Những chùm hoa tím biếc leo trên ban công rủ xuống khung cửa sổ, mang đến khung cảnh vừa cổ kính vừa lãng mạn giữa lòng Hà Nội. Ảnh: FBNV

NTK Đức Hùng dành thời gian ngắm hoa và tận hưởng bầu không khí trong lành ngay tại nhà. Ảnh: FBNV

Nhìn từ khung cửa sổ, giàn hoa lan tỏi như bức rèm thiên nhiên, làm dịu nắng hanh của mùa đông. Ảnh: FBNV

NTK Đức Hùng còn cắt lan tỏi vào cắm trong bình gốm, trang trí các góc nhà. Ảnh: FBNV

Trong khuôn viên biệt thự còn có bể cá Koi. Ảnh: FBNV

Hoa lá đan xen, chen nhau tựa như khu vườn cổ tích. Ảnh: FBNV

Mùa xuân ngập tràn sắc vàng của hoa cúc. Ảnh: FBNV

Phòng đọc sách được thiết kế theo phong cách cổ điển sang trọng. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: dàn Táo quân ,đứng sau trang phục ,'đẹp hơn vườn hoa' ,NTK ,NTK Đức Hùng ,biệt thự

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP