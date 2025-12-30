Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ mưa rét ngày Tết Dương lịch

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (30/12), ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Trong 24 giờ qua, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 24 độ.

Không khí lạnh ảnh hưởng từ ngày 1/1/2026

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, khoảng ngày 1/1/2026, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trước hết đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi giật cấp 6. Từ đêm 31/12/2025 đến ngày 1/1/2026, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 1/1/2026, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; trong các ngày 2–3/1/2026, vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi và trung du từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13 đến 16 độ.

Thời tiết Hà Nội và dự báo chi tiết

Riêng khu vực Hà Nội, đêm 31/12/2025 và ngày 1/1/2026 có mưa, mưa rào; từ chiều 1/1/2026 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 12 đến 14 độ.

Theo dự báo chi tiết, trong ngày và đêm 1/1/2026, Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; nhiệt độ trung bình phổ biến từ 17 đến 19 độ, vùng núi có nơi từ 14 đến 16 độ.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Trên biển, từ chiều và tối 1/1/2026, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao từ 2,0 đến 3,0 mét. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8–9, sóng cao từ 3,0 đến 5,0 mét.

Khu vực từ Khánh Hòa đến thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao từ 2,0 đến 4,0 mét. Từ đêm 1/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động.

Cảnh báo thiên tai đi kèm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng ngày 2 đến 4/1/2026, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác động đến đời sống và sản xuất

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm cũng như quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế – xã hội khác. Người dân và các địa phương được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại.

