Trò cũ trở lại, sẵn sàng là 'con bài chiến lược' của HLV Kim Sang-sik

Bùi Vĩ Hào (sinh 2003) được đánh giá là tiền đạo trẻ đầy triển vọng, nhanh, khéo, khỏe, tầm vóc tốt (1,81 m), khả năng dứt điểm đáng chú ý, mẫu cầu thủ phù hợp với bóng đá hiện đại.

Tuy nhiên do dính chấn thương hồi tháng 3-2025 khiến anh vắng mặt ở các chiến dịch vòng loại U23 châu Á, U23 Đông Nam Á và SEA Games 33. Dù vậy, năng lực đã được chứng minh và sự phù hợp trong sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik giúp Vĩ Hào được gọi trở lại U23 Việt Nam gần như ngay lập tức sau khi chấn thương hồi phục.

Bùi Vĩ Hào sẵn sàng tỏa sáng trong lần thứ hai liên tiếp dự giải U23 châu Á



Trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026, tiền đạo Bùi Vĩ Hào khẳng định quyết tâm nỗ lực tối đa để có tên trong danh sách 23 cầu thủ chính thức của đội tuyển U23 Việt Nam, đồng thời sẵn sàng cống hiến khi được trao cơ hội ra sân.

“Cảm xúc của tôi khi được thầy gọi trở lại tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á sau kỳ SEA Games rất thành công của đội tuyển là rất đặc biệt. Toàn đội đang rất hưng phấn sau chức vô địch SEA Games. Tôi tin rằng tất cả đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để bước vào giải đấu, khi mà chúng ta sẽ đối đầu với những đối thủ rất mạnh như Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Ả Rập Xê Út”, Vĩ Hào chia sẻ bên lề một buổi tập của đội tại điểm tập huấn Qatar.

Nhắc lại kỷ niệm từng ghi cú đúp trong trận ra quân của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 tổ chức tại Qatar, chân sút của Becamex TP.HCM cho biết đó là nguồn động lực lớn cho bản thân ở lần trở lại này.

"Ở kỳ U23 châu Á trước, tôi đã ghi được hai bàn và có những đóng góp nhất định cho đội. Điều đó giúp tôi có thêm sự tự tin để chuẩn bị cho giải U23 châu Á năm nay”, anh nói.

Liên quan đến tình trạng thể lực sau chấn thương, Bùi Vĩ Hào khẳng định đã hoàn toàn sẵn sàng.

"Sau khi bị chấn thương và hồi phục, cảm giác bóng và thể lực của tôi hiện tại đã đạt 100%. Mọi thứ đều ổn và tôi cảm thấy rất tự tin khi bước vào giai đoạn tập luyện căng thẳng này", Vĩ Hào thông tin.

Theo lịch bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 Jordan (ngày 6-1), U23 Kyrgyzstan (9-1) và chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út (12-1).

Tác giả: Băng Tâm

Nguồn tin: anninhthudo.vn