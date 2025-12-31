Chelsea nối dài mạch trận thất vọng

Chelsea chưa thể trở lại top 4.

Trận hòa 2-2 giữa Chelsea và Bournemouth tại Stamford Bridge phơi bày rõ những vấn đề dai dẳng của thầy trò Enzo Maresca ở Premier League mùa này. 4 bàn thắng được ghi chỉ trong 30 phút đầu tiên tạo nên một trong những hiệp đấu mở nhất từ đầu mùa, song kết cục lại khiến cả hai đội khó có thể hài lòng.

Bournemouth, đội chỉ giành vỏn vẹn 3 điểm trên sân khách kể từ tháng 8, bất ngờ vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 6. Từ một quả ném biên dài quen thuộc, David Brooks đánh đầu khiến Robert Sanchez không thể bắt dính, tạo điều kiện để chính Brooks dễ dàng đá bồi mở tỷ số.

Tuy nhiên, lợi thế ấy nhanh chóng bị xóa bỏ khi Chelsea được hưởng phạt đền ở phút 15 sau tình huống Estevao bị Antoine Semenyo phạm lỗi. Cole Palmer thực hiện cú sút quyết đoán, đánh bại cựu thủ môn Chelsea Djordje Petrović dù đối phương đoán đúng hướng.

Trận đấu tiếp tục diễn ra với nhịp độ cao. Sau khi Sanchez xuất sắc từ chối bàn thắng thứ hai của Brooks, Chelsea vượt lên dẫn trước nhờ khoảnh khắc cá nhân của Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina phối hợp một chạm với Alejandro Garnacho trước khi xâm nhập vùng cấm, tung cú sút hiểm hóc vào góc cao khung thành.

Nhưng cũng như bàn mở tỷ số, lợi thế ấy không kéo dài. Phút 27, Bournemouth gây hỗn loạn trong vòng cấm, buộc Trevor Chalobah vô tình kiến tạo cho Justin Kluivert gỡ hòa 2-2.

Hiệp hai diễn ra chậm hơn đáng kể. Chelsea dồn ép với Estevao là điểm sáng lớn nhất, song các cơ hội lần lượt trôi qua. Bournemouth kiên cường phòng ngự để bảo toàn tỷ số, chấm dứt chuỗi trận thủng lưới nặng nề trên sân khách.

Với Chelsea, trận hòa này đồng nghĩa họ mới chỉ có một chiến thắng sau 7 vòng và đã đánh mất tới 13 điểm từ những thế dẫn trước. Hiện tại, "The Blues" kém vị trí thứ 4 của Liverpool 2 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận.

