Xử phạt 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ tin giả ở Hà Tĩnh

Những ngày qua, trên không gian mạng xuất hiện tin giả, sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến cán bộ các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Những thông tin giả này xuất phát ban đầu từ đối tượng Đinh Quang Khôi (SN 2003 ở xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Được biết, Khôi là đối tượng phạm tội hình sự, hiện đang bị truy nã. Sau khi trốn ra nước ngoài, Khôi bị móc nối, lôi kéo chống Đảng, Nhà nước, thường xuyên viết bài xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng.

Một trường hợp bị Công an tỉnh Hà Tĩnh lập biên bản xử phạt vì chia sẻ thông tin sai sự thật.



Sau khi Đinh Quang Khôi đăng tin giả, hàng loạt tài khoản mạng xã hội của các đối tượng phản động, chống đối, nhất là số ở nước ngoài tiếp tục đăng lại, chia sẻ lại.

Qua điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Nhật Th. (SN: 1959, ở Tổ dân phố Tân Hà, phường Sông Trí) và ông Trần Văn Th. (SN: 1963, ở thôn Thành Hải, xã Tiên Điền) về hành vi chia sẻ tin giả, mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn