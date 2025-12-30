Nghệ An: Hơn 20 hộ dân mong sớm di dời vì ô nhiễm

Hơn 20 hộ dân (màu đỏ) tại xóm 2 xã Hải Lộc (Nghệ An) mong muốn được di dời tái định cư do ảnh hưởng môi trường từ bãi rác cách đó không xa. Ảnh: ĐB

Ô nhiễm vì gần bãi rác

Có mặt tại ngã ba quốc lộ 1 vào khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, xã Hải Lộc (Nghệ An) những ngày cuối tháng 12/2025, chúng tôi ghi nhận cuộc sống đìu hiu của 23 hộ dân xóm 2.

Từ khi dự án bãi rác đi vào hoạt động năm 2012, tình trạng ô nhiễm không khí, mùi hôi thối ngày càng bủa vây khu dân cư. Nhiều gia đình phải đóng kín cửa suốt ngày, sinh hoạt đảo lộn, sức khỏe và đời sống bị ảnh hưởng.

Nhiều gia đình phải đóng kín cửa suốt ngày, sinh hoạt đảo lộn, sức khỏe và đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: ĐB

Tại một cửa hàng tạp hóa nhỏ, ông Nguyễn Văn Xúy (75 tuổi) trú xóm 2 thở dài cho biết, người dân đóng cửa vì không chịu nổi mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác. “Đang gió đông mà mùi còn nồng nặc thế này, đến lúc gió nam thì không thể chịu được. Những hôm mưa xuống rồi nắng lên, không khí ngột ngạt lắm”, ông Xúy nói.

Theo ông Xúy, khu dân cư hiện chưa được đầu tư hệ thống nước sạch tập trung, trong khi nước giếng khoan không thể sử dụng do mùi hôi tanh kéo dài. Để có nước sinh hoạt, nhiều gia đình buộc phải xin nước hoặc bỏ tiền mua nước sạch mang về dùng.

Không ít căn nhà quanh khu vực luôn trong tình trạng cửa đóng then cài, bởi chủ nhà đã chuyển đi ở nhờ bố mẹ, người thân, chỉ thỉnh thoảng mới quay về trông coi. “Riêng gia đình tôi có ba thế hệ, nhưng hiện nay chỉ còn hai vợ chồng ở lại, con cháu phải thuê trọ sinh sống tại thành phố Vinh cũ”, ông chia sẻ.

Ngoài ô nhiễm về không khí, theo ông Nguyễn Văn Xúy (73 tuổi) trú xóm 2, xã Hải Lộc, nguồn nước ngầm cũng bị ô nhiễm không thể sử dụng cho ăn, uống. Ảnh: ĐB

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, ô nhiễm từ bãi rác còn khiến sinh kế của người dân bị bào mòn, ngay giữa khu dân cư từng có một khu chợ nhỏ, nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa của người dân ba xã Nghi Yên, Nghi Quang, Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc cũ). Nhưng rồi mùi hôi thối, ruồi nhặng ngày càng nhiều, người họp chợ thưa dần, sau đó đóng cửa hẳn. Những người sống nhờ chợ giờ coi như thất nghiệp.

Mỏi mòn chờ tái định cư

Theo người dân, khoảng 5 năm trước, gần 40 hộ dân ở cụm dân cư sống gần bãi rác hơn đã được di dời đến khu tái định cư mới. Riêng 23 hộ bám mặt đường quốc lộ 1, do cách bãi rác xa hơn, nên chưa được bố trí tái định cư.

Khoảng 5 năm trước, gần 40 hộ dân ở cụm dân cư sống gần bãi rác hơn đã được di dời đến khu tái định cư mới. Ảnh: ĐB

Tuy nhiên, khi khối lượng rác ngày một tăng, quy mô xử lý mở rộng, mức độ ảnh hưởng ngày càng nặng nề. Ba năm trước, người dân đã đồng loạt kiến nghị chính quyền huyện Nghi Lộc cũ sớm có giải pháp di dời, nhưng đến nay, nguyện vọng ấy vẫn chưa thành hiện thực.

“Chúng tôi được hỗ trợ độc hại 500 nghìn đồng/người/6 tháng. Số tiền đó không thấm vào đâu so với những gì người dân phải gánh chịu hàng ngày. Chúng tôi già rồi, sống không được bao lâu nữa, nhưng không thể để con trẻ lớn lên trong môi trường ô nhiễm như thế này”, bà Nguyễn Thị Châu (75 tuổi) trú xóm 2, xã Hải Lộc nói.

Riêng 23 hộ bám mặt đường quốc lộ 1, do cách bãi rác xa hơn, nên chưa được bố trí tái định cư. Ảnh: ĐB

Ông Đậu Xuân Luân - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lộc cho biết, UBND tỉnh Nghệ An đã cho phép khảo sát, lựa chọn vị trí tái định cư cho các hộ dân sống cạnh bãi rác. Tuy nhiên, do quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh bị chậm. “UBND xã đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan sớm triển khai dự án tái định cư, nhằm di dời các hộ dân ra khỏi khu vực ô nhiễm, ổn định đời sống”, ông Luân thông tin.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết