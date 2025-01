Sao hạng A kiệt sức, ngất xỉu khi làm việc cường độ cao

Năm 2020, sau khi hoàn thành buổi chụp hình, Á hậu Huyền My ra sân bay Tân Sơn Nhất để bay về Hà Nội. Tuy nhiên, khi ra đến sân bay, Huyền My bị ngất, được cấp cứu tại chỗ. Trước đó, Huyền My làm việc không nghỉ ngơi. Ảnh: FB Huyền My.