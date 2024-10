Sốc: Thêm 3 ngôi sao hạng A bị phát tán clip nóng với ông trùm Diddy

Vụ việc các ngôi sao có liên quan đến ông trùm Diddy bị rò rỉ clip nóng đang diễn biến ngày càng phức tạp. Theo chia sẻ mới nhất của nữ luật sư Ariel Mitchell-Kidd, vừa có thêm 3 clip nóng trong vụ án của nam rapper tai tiếng bị rao bán khắp nơi. Trong đó, có 3 clip nóng thuộc về Diddy và 3 ngôi sao hạng A khác nhau ở Hollywood. Ngoài ra, 1 nghệ sĩ trong số đó còn lộ clip nóng với người lạ khác. Diddy không xuất hiện trong video riêng tư nói trên, nhưng địa điểm ghi hình là tại biệt thự của ông trùm nhạc rap.

"Có rất nhiều clip nóng của Diddy và nghệ sĩ nổi tiếng đang bị lan truyền, rao bán khắp nơi. Người nắm giữ cho biết họ sở hữu 1 kho tàng video nhạy cảm của Diddy và các ngôi sao đình đám Hollywood. Tôi đã xem 1 vài đoạn video bị cáo buộc. Và tôi chắc chắn rằng 3 nghệ sĩ xuất hiện trong clip nóng đều ý thức được hành động của bản thân", luật sư Ariel Mitchell-Kidd nói.

Nữ luật sư Ariel Mitchell-Kidd (phải) cho biết clip nóng của Diddy và giới nghệ sĩ đang bị người nắm giữ lan truyền, rao bán khắp nơi

Trước đó, clip nóng của 1 nam nghệ sĩ hạng A trẻ tuổi với Diddy cũng đã bị lộ ra ngoài sau khi ông trùm vướng lao lý. Vụ việc khiến sao nam "hoảng loạn, suy sụp". Nam nghệ sĩ đang cố thương lượng với người nắm giữ để lấy lại clip nóng, đồng thời thuyết phục họ không tung lên mạng hay bán chúng cho những cá nhân, đơn vị có mục đích xấu.

"Vụ việc đang gợi lại 1 số ký ức kinh hoàng đối với nam nghệ sĩ này và khiến anh ấy suy sụp. Anh ấy là nạn nhân từ nhiều năm trước và giờ anh ấy lại trở thành nạn nhân thêm 1 lần nữa. Anh ấy không biết sự tồn tại của đoạn clip, không biết chúng được quay lúc nào và bằng cách nào bị phát tán. Nếu đoạn phim đó bị công khai rộng rãi, chúng sẽ phá hủy danh tiếng lẫn cuộc đời của anh ấy. Hình ảnh nhạy cảm sẽ tồn tại trên Internet mãi mãi và những lời gièm pha cũng sẽ đi theo anh ấy cả đời. Tình thế hiện tại là cơn ác mộng với anh ấy. Giờ anh ấy chỉ còn biết cầu nguyện cho mọi thứ sớm qua đi", nguồn tin thân cận với nam nghệ sĩ nói với tờ The New York Post.

Tờ The New York Post không nêu tên ngôi sao hạng A này vì không rõ liệu anh có phải là nạn nhân của tội phạm tình dục, đã trưởng thành hay chưa vào thời điểm đoạn phim được quay.

Người đầu tiên bị rò rỉ clip nóng với Diddy được tiết lộ là 1 sao nam hạng A ở Hollywood. Vụ việc khiến nam nghệ sĩ cảm thấy "kinh hoàng, hoảng loạn"

Trước đó, Gene Deal (cựu vệ sĩ của Diddy) cũng cho biết ông trùm nhạc rap lưu giữ clip nóng của rất nhiều nghệ sĩ và nhân vật quyền lực. Hàng loạt video này được ghi lại sau khi những người này tham dự các buổi tiệc thác loạn do Diddy tổ chức. Theo tờ Page Six, ước tính có hơn 1.000 người nổi tiếng đã đổ xô đến các bữa tiệc do nam rapper tổ chức từ năm 1998 đến năm 2009. Do đó, nếu loạt video nhạy cảm có liên quan đến các ngôi sao hàng đầu Hollywood bị phát tán ra ngoài sẽ gây rúng động dư luận.

Diddy bị truy tố với loạt cáo buộc tống tiền, xâm hại, buôn tình dục và mại dâm vào tháng 9. Anh đang bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn (Mỹ). Nam rapper đã 2 lần bị từ chối xin tại ngoại. Tại phiên tòa vào ngày 17/9, Diddy không nhận tội, đồng thời phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình.

Vào ngày 1/10 (giờ địa phương), Diddy tiếp tục đối diện với cáo buộc tấn công tình dục của 120 nạn nhân mới. Đáng chú ý, luật sư Tony Buzbee gây sốc khi tố ông trùm nhạc rap tai tiếng đã xâm hại tình dục 25 trẻ vị thành niên. Trong đó, nạn nhân nhỏ nhất mới 9 tuổi. Theo luật sư, Diddy và đồng phạm đã lợi dụng các buổi thử giọng do công ty tổ chức để thực hiện hành vi đồi bại với trẻ vị thành niên.

Ông trùm nhạc rap hiện đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng



Nguồn: Page Six

Tác giả: Vy Anh

Nguồn tin: Phụ nữ Mới