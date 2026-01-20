Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đoàn Chủ tịch Đại hội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo chương trình, 8h sáng nay (20-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Phiên khai mạc Đại hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Đại hội cũng sẽ đón các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cùng các đại diện nhân sĩ, trí thức, nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.

Trước đó, trong sáng qua (19-1), Đại hội XIV của Đảng đã họp phiên trù bị.

Tại phiên trù bị, toàn thể Đại hội dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua chương trình phiên họp trù bị, quy chế làm việc của Đại hội, chương trình làm việc của Đại hội và quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 thành viên và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 thành viên.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình.

Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Đại hội XIV của Đảng có phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Chủ đề của Đại hội là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu quyết tại phiên trù bị Đại hội Đảng XIV - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội thảo luận, thông qua Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ