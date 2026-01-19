Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đến dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIV

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: TTXVN

Từ 8h sáng, sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại biểu của các đoàn đã di chuyển đến Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội để dự phiên họp trù bị.

Thông tin từ Ban Tổ chức, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được tổ chức trong 6,5 ngày (từ ngày 19 đến 25-1), ít hơn 1,5 ngày so với nhiệm kỳ trước (nhiệm kỳ trước tổ chức trong 8 ngày).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: TTXVN

Trong phiên trù bị, các đại biểu sẽ dành ra một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Trung ương Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Điều này thể hiện tình cảm, sự tri ân của Đại hội đối với những đóng góp to lớn của các lãnh đạo trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như quá trình xây dựng Đảng, phát triển đất nước.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng - Ảnh: TTXVN

Đại hội sẽ được đón các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các Mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng tròn 100 năm thành lập (1930-2030); hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045).

Chủ đề của Đại hội là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội thảo luận, thông qua Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Chùm ảnh TTO ghi nhận tại Đại hội XIV của Đảng:

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng (bên trái) và Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (bên phải) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng (bên phải) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhóm nữ đại biểu các đoàn đến tham dự phiên họp trù bị - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ba nữ đại biểu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự phiên trù bị - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị sáng 19-1 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nữ đại biểu Pờ Diệu Ninh (Điện Biên) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

