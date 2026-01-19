Sáng nay, Đại hội Đảng lần thứ XIV họp phiên trù bị

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV - Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV của Đảng sẽ được tổ chức trong 6 ngày rưỡi (từ 19 đến 25-1), ít hơn 1 ngày rưỡi so với đại hội trước (Đại hội XIII diễn ra trong 8 ngày).

Dự kiến trong phiên trù bị, các đại biểu dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Trung ương Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Điều này thể hiện tình cảm, sự tri ân của đại hội đối với những đóng góp to lớn của các lãnh đạo trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như quá trình xây dựng Đảng, phát triển đất nước.

Điểm mới của Đại hội Đảng lần này, toàn bộ tài liệu giấy sẽ được chuyển thành tài liệu gửi qua máy tính bảng cho đại biểu.

Từ ngày 10-1, Văn phòng Trung ương đã phát 1.586 máy tính bảng đến tất cả đại biểu chính thức của đại hội.

Dự kiến có khoảng 1.000 trang tài liệu được phát qua máy tính bảng, thay thế toàn bộ số tài liệu bằng giấy tờ như các đại hội trước.

Đến nay, hầu hết đại biểu đã mở máy tính bảng và chủ động nghiên cứu tài liệu từ sớm.

Trong phiên trù bị, đại hội thông qua chương trình phiên họp trù bị, thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc, quy chế bầu cử Đại hội XIV và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu tài liệu, gồm báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện Đại hội XIV, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XIII...

Sáng 20-1, Đại hội lần thứ XIV của Đảng họp phiên khai mạc tại hội trường.

