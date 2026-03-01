PGS.TS Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

PGS.TS Hoàng Minh Sơn

Quyết định về việc giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Hoàng Minh Sơn, được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ngày 27-2, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó ông Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - được điều động về công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, được giao quyền Bộ trưởng.

Khoảng hơn 5 tháng trước, khi ông Sơn đang đảm nhận chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, 57 tuổi, nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành điều khiển - tự động hóa của Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, Đức năm 1998.

Ông về làm giảng viên khoa điện, nay là Viện Điện của Đại học Bách khoa Hà Nội; rồi giữ chức Trưởng Phòng đào tạo đại học; sau đó là Phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo sau đại học, đào tạo quốc tế, truyền thông và quan hệ công chúng, trước khi trở thành Hiệu trưởng thứ 12 của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm 2015, ông được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa Hà Nội, tháng 8-2020 được bổ nhiệm là Chủ tịch hội đồng trường. Đến tháng 10-2020, ông được Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tháng 9-2025, ông Sơn được Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong suốt thời kỳ là lãnh đạo Phòng đào tạo đại học, Phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa Hà Nội và trải qua nhiều cương vị khác nhau, PGS.TS Hoàng Minh Sơn thường xuyên quan tâm, gắn bó với Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp của báo Tuổi Trẻ.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ