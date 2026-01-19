Những khoảnh khắc tại phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Người đã sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH