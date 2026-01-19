Những khoảnh khắc tại phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Trước giờ khai mạc phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường đưa các đại biểu đến lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: HỒNG QUANG
1.586 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: HỒNG QUANG
Đoàn xe di chuyển qua đường Độc Lập - Ảnh: HỒNG QUANG
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Người đã sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Các đại biểu xếp hàng rời lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để di chuyển đến Trung tâm Hội nghị quốc gia tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đoàn xe di chuyển qua đường Trần Duy Hưng - Ảnh: PHÚC TÀI
Đoàn xe chở lãnh đạo Đảng, Nhà nước di chuyển đến Trung tâm Hội nghị quốc gia - Ảnh: PHÚC TÀI
Một nhóm đại biểu đến từ Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ di chuyển vào hội trường dự phiên trù bị - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội tại phiên trù bị Đại hội Đảng XIV - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tất cả tài liệu của Đại hội đã được số hóa trong máy tính bảng, theo ban tổ chức, việc số hóa này đã tiết kiệm gần 1,6 triệu trang giấy - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị, bầu Đoàn Thư ký gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 người - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Các đại biểu giơ thẻ Đảng biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Theo báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một nữ đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua chương trình phiên họp trù bị, quy chế làm việc của Đại hội, chương trình làm việc của Đại hội và quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tác giả: NGUYỄN KHÁNH - TIẾN LONG
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ