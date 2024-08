Sắc xuân miền Tây Nghệ An 2025 hứa hẹn những điều đặc biệt

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An Quách Thị Cường cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 627/KH-UBND về việc tổ chức chương trình "Sắc xuân miền Tây Nghệ An" năm 2025.

Dự kiến chương trình sẽ diễn ra vào ngày 18-19/1/2025 (tức ngày 19-20/12 âm lịch) tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp cùng UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức.

Chương trình "Sắc xuân miền Tây Nghệ An" được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc miền Tây Nghệ An trong dịp Tết cổ truyền. Đồng thời, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, và giới thiệu tiềm năng du lịch miền Tây Nghệ An, hướng đến một điểm đến thân thiện và hấp dẫn du khách.

Chương trình "Sắc xuân miền Tây Nghệ An" năm 2025 sẽ được tỉnh Nghệ An tổ chức tại huyện Kỳ Sơn.

Bà Quách Thị Cường nhấn mạnh: “Chương trình là một hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc, đây là năm thứ hai được Nghệ An thực hiện. Về lâu dài, sẽ trở thành một sự kiện thường niên, chào đón năm mới tại các huyện miền núi Nghệ An, hội tụ nhiều nội dung đặc sắc và ý nghĩa lớn.”

Chương trình sẽ bao gồm các hoạt động như trình diễn dân ca, dân nhạc, dân vũ, trích đoạn lễ hội dân gian truyền thống, và trang phục của đồng bào các dân tộc. Cũng sẽ có các hoạt động giao lưu đánh trống, cồng chiêng, khắc luống, múa sạp mừng hội Xuân. Ngoài ra, còn có các trò chơi dân gian như tung còn, đi cà kheo, kéo co, cùng các hoạt động quảng bá du lịch và giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng của miền Tây Nghệ An.

Là một địa phương có 5 dân tộc cùng sinh sống, Kỳ Sơn là huyện miền biên hội tụ nhiều nét văn hóa, ẩm thực miền cao đặc sắc...

Với chương trình này, Sở Du lịch sẽ tăng cường các hoạt động quảng bá tiềm năng du lịch, phối hợp với huyện Kỳ Sơn thúc đẩy du lịch trong thời gian diễn ra chương trình. Các sản phẩm du lịch đặc sắc cũng sẽ được nghiên cứu và hợp tác với các đơn vị du lịch để quảng bá rộng rãi hơn.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Viết Hùng, chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi được đăng cai tổ chức chương trình Sắc xuân miền Tây Nghệ An. Thông qua chương trình, Kỳ Sơn sẽ có cơ hội quảng bá hơn nữa các sản phẩm văn hóa, ẩm thực, du lịch và tri thức bản địa đến bạn bè trong nước và quốc tế.”

Kỳ Sơn là huyện miền núi cao biên giới đặc biệt khó khăn, nằm phía Tây tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh 250 km. Đây là nơi sinh sống của năm dân tộc gồm người Mông, Thái, Khơ Mú, Kinh và Hoa, với diện tích tự nhiên 209.484 ha và 203.409 km đường biên giới tiếp giáp với Lào. Toàn huyện có 21 xã, thị trấn, trong đó có 11 xã biên giới.

Kỳ Sơn có nhiều điểm du lịch hấp dẫn như cổng trời Mường Lống, đỉnh Pu Xai Lai Leng, cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, và các món ăn đặc sản như bò giàng, lợn gác bếp, gạo tím và giò me...

Chương trình "Sắc xuân miền Tây Nghệ An" năm 2025 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm đặc biệt và hấp dẫn, góp phần quảng bá và phát triển du lịch miền Tây Nghệ An.

