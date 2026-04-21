Rúng động Mexico: Tay súng đứng trên đỉnh kim tự tháp xả đạn xuống du khách

Các nhân viên pháp y khiêng thi thể nạn nhân xuống kim tự tháp - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 20-4 (giờ địa phương), khi hàng chục du khách đang có mặt tại khu vực đỉnh kim tự tháp Mặt Trăng thuộc quần thể Teotihuacán.

Một hướng dẫn viên cho biết tay súng đã đứng trên đỉnh kim tự tháp và nổ súng khi thấy dòng người di chuyển xuống các bậc thang.

"Nhiều người lập tức nằm rạp xuống đất, số khác vội vã tháo chạy" - một nhân chứng kể lại, đồng thời cho biết nghi phạm tiếp tục xả đạn khi đám đông tìm cách rút lui.

Brenda Lee, một du khách đến từ Vancouver (Canada), kể với Đài CTV News rằng ban đầu nhóm của cô nhầm tưởng tiếng súng là tiếng pháo.

Cô mô tả hiện trường nhanh chóng rơi vào hỗn loạn khi mọi người tìm cách tháo chạy: "Có người nhảy xuống để thoát thân nhưng bị rơi xuống dưới… cảnh tượng thật kinh hoàng".

Các video và hình ảnh do truyền thông địa phương đăng tải cũng cho thấy một người đàn ông mang súng đứng trên đỉnh kim tự tháp, trong khi du khách phía dưới hoảng loạn tìm chỗ ẩn nấp.

Quần thể kim tự tháp Teotihuacán là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Mexico. Nơi này đã thu hút hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế trong năm vừa qua - Ảnh: AP

Nghi phạm được xác định là Julio Cesar Jasso, 27 tuổi. Người này sau đó đã chết do tự sát bằng súng. Lực lượng an ninh thu giữ tại hiện trường một khẩu súng, một con dao cùng nhiều đạn dược.

Chính quyền địa phương cho biết có ít nhất 7 người bị trúng đạn, trong khi nhiều người khác bị thương trong lúc chen lấn.

Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện gồm công dân của nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Colombia, Nga, Brazil và Canada, độ tuổi từ 6 đến 61.

Trước đây khu di tích từng áp dụng biện pháp kiểm tra an ninh đối với khách tham quan, song quy trình này đã bị dừng trong thời gian gần đây.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết vụ việc sẽ được điều tra toàn diện, đồng thời bà đã liên hệ với Đại sứ quán Canada.

"Những gì xảy ra hôm nay tại Teotihuacán khiến chúng tôi vô cùng đau buồn. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và gia đình" - bà viết trên mạng xã hội.

Ngoại trưởng Canada Anita Anand sau đó xác nhận một công dân nước này đã thiệt mạng và một người khác bị thương, gọi đây là "hành động bạo lực bằng súng kinh hoàng".

Viện Nhân học và Lịch sử Quốc gia Mexico thông báo khu di tích sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Tác giả: Tâm Dương

