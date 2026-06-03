Israel và Hezbollah tiếp tục tấn công lẫn nhau

Quân đội Israel cho biết, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn hai vật thể bay từ Lebanon vào miền Bắc Israel, chỉ vài giờ sau thông báo của Tổng thống Donald Trump. Trong khi truyền thông Lebanon đưa tin về các cuộc không kích của Israel tại miền Nam Lebanon.

Binh lính Israel tại miền Nam Lebanon. Ảnh: IDF

Theo tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump, ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, yêu cầu không tấn công vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut của Lebanon, đồng thời cho biết Hezbollah cũng nhất trí ngừng các cuộc tấn công Israel.

Quan chức cấp cao của Hezbollah, ông Mahmoud Qomati hôm 2/6 tuyên bố, lực lượng này sẽ không chấp nhận lệnh ngừng bắn một phần và sẽ phản ứng mạnh mẽ với bất kỳ hành động gây hấn nào.

Trong khi đó, phái đoàn đại diện hai nước Lebanon và Israel đã bắt đầu cuộc đàm phán tại Mỹ, đây là vòng đàm phán thứ tư giữa hai bên, kéo dài trong hai ngày 2-3/6, nhằm nỗ lực giảm bớt căng thẳng dọc biên giới chung và đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài. Cuộc xung đột Israel - Hezbollah từ đầu tháng 3/2026 đã khiến 3.433 người tại Lebanon thiệt mạng. Trong khi tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng là 27 người.

Tác giả: Minh Ngô

Nguồn tin: Báo VOV