Máy bay huấn luyện quân sự của Đài Loan rơi, 2 phi công tử nạn

Máy bay huấn luyện T-34 - Ảnh: Cơ quan Phòng vệ Đài Loan

Hãng AFP dẫn nguồn tin từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết chiếc máy bay T-34 rơi lúc 8h08 sáng 2-6 (giờ địa phương) ở khu vực đầu phía bắc đường băng của căn cứ không quân Cương Sơn, thành phố Cao Hùng, phía nam Đài Loan.

Máy bay rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ mô phỏng quy trình xử lý sự cố động cơ.

Không quân Đài Loan đã thành lập lực lượng đặc nhiệm để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Danh tính hai phi công chỉ được công bố theo cấp bậc và họ, gồm trung tá Lư và trung tá Quá.

Lãnh đạo Đài Loan, ông Lại Thanh Đức (Lai Ching-te), cho biết ông "vô cùng đau buồn" trước sự mất mát này, đồng thời ca ngợi hai phi công là những "anh hùng" và cảm ơn họ vì "sự hy sinh và tận tụy" dành cho Đài Loan.

Theo truyền thông Đài Loan, máy bay T-34 là nền tảng huấn luyện đầu tiên dành cho các học viên phi công của Không quân Đài Loan, và đã phục vụ suốt 40 năm kể từ khi được đưa vào sử dụng năm 1985.

Đài Loan dự kiến tiếp tục sử dụng máy bay này đến năm 2033, trước khi từng bước cho nghỉ hưu do đã đạt giới hạn tuổi thọ khai thác.

Hiện chưa có quyết định cuối cùng về việc Đài Loan sẽ tự phát triển hay mua từ nước ngoài dòng máy bay thay thế T-34.

Hồi tháng 1, một tiêm kích F-16 của Đài Loan đã lao xuống biển ngoài khơi phía đông hòn đảo trong một nhiệm vụ huấn luyện thường lệ. Phi công được cho là đã kịp phóng ghế thoát hiểm, song đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Tác giả: Thanh Bình

