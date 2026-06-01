Cuộc tình mù quáng với gã sát nhân điển trai

Từ rất lâu trước khi trở thành một trong những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất nước Mỹ, Ted Bundy đã xây dựng hình tượng một thanh niên thông minh, lôi cuốn và bình dị. Trong thập niên 1970, hình tượng đó đã giúp hắn tránh bị nghi ngờ khi sát hại nhiều phụ nữ trên nhiều tiểu bang.

Đến khi bị tuyên án tử hình ở Florida vì các vụ sát hại hai nữ sinh của Đại học Bang Florida và cô bé 12 tuổi Kimberly Leach, cái tên Ted Bundy đã trở thành biểu tượng của bạo lực, sự thao túng tâm lý và sức hút ám ảnh đối với truyền thông.

Tuy nhiên, giữa những phiên tòa kéo dài, các đơn kháng cáo và làn sóng đưa tin giật gân, một chương ít được biết đến trong cuộc đời Bundy lại diễn ra sau song sắt nhà tù: Hắn kết hôn và có con trong thời gian chờ thi hành án.

Người tình cuồng si của kẻ sát nhân

Carole Ann Boone gặp Bundy quen nhau khi cùng làm việc tại Sở Dịch vụ Khẩn cấp bang Washington vào năm 1974. Khi ấy, Bundy vẫn xuất hiện trước mọi người với vỏ bọc của một sinh viên luật đầy triển vọng và một tình nguyện viên chính trị năng nổ. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, các điều tra viên trên khắp khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã bắt đầu nghi ngờ hắn có liên quan đến nhiều vụ mất tích và án mạng bí ẩn.

Carole được mô tả là một phụ nữ phóng khoáng, đầy đam mê, đang trải qua cuộc ly hôn thứ hai khi gặp Bundy. "Tôi đoán là tôi thân thiết với anh ấy hơn những người khác ở cơ quan. Tôi thích Ted ngay lần đầu gặp. Chúng tôi rất hợp nhau", Carole nói, không biết rằng Bundy đang bắt cóc, cưỡng hiếp và giết hại những phụ nữ trẻ.

Ấn tượng của Carole về Bundy là một người khá kín đáo, có nội tâm phức tạp hơn nhiều so với những gì thể hiện ra bên ngoài. Hắn cư xử điềm tĩnh và chừng mực, thi thoảng cũng tham gia những trò đùa vui vẻ của đồng nghiệp.

Ted Bundy. Ảnh: Bettmann

Bạn bè kể rằng Carole luôn dành cho Bundy sự trung thành tuyệt đối. Năm 1975, Bundy bị bắt giữ với nhiều bằng chứng khó chối cãi, nhưng Carole vẫn công khai đứng về phía hắn và thường xuyên liên lạc trong thời gian hắn ngồi tù.

Năm 1977, sau khi Bundy bị kết án vì bắt cóc và hành hung một thiếu nữ 15 tuổi, Carole được cho là đã gửi tiền hỗ trợ hắn trang trải cuộc sống sau khi trốn thoát khỏi nhà tù ở Colorado. Bundy bị bắt lại vào năm 1978.

Trong thời gian Bundy bị xét xử tội giết người vào năm 1979 ở Florida, Carole thường xuyên xuất hiện tại tòa và bênh vực hắn trước các phóng viên. Tin rằng chính quyền không có lý do để buộc tội Bundy, Carole thậm chí chuyển đến gần nhà tù để thăm bạn trai hàng tuần.

Lời cầu hôn trước tòa

Mối quan hệ giữa Carole và Bundy thay đổi trong các phiên điều trần năm 1980 nhằm quyết định hình phạt đối với hắn trong những vụ án mạng ở Florida. Tự đảm nhận vai trò luật sư bào chữa trong một phần phiên tòa, Bundy đã viện dẫn một quy định pháp lý ít người biết của bang Florida cho phép việc tuyên bố kết hôn được thực hiện ngay tại tòa.

Trong lúc thẩm vấn Carole trên bục nhân chứng vào ngày 9/2/1980, Bundy bất ngờ hỏi liệu cô có đồng ý kết hôn với hắn hay không. Carole bằng lòng. Do lời tuyên bố được đưa ra trước mặt thẩm phán và công chứng viên, cuộc hôn nhân này được pháp luật công nhận là hợp lệ.

Lễ cưới ngay tại phòng xử án càng đẩy sự chú ý của công chúng đối với Bundy lên cao. Khi ấy, hắn đã trở thành hiện tượng truyền thông do vẻ ngoài điển trai, khả năng ăn nói sắc sảo, nhưng đồng thời là một kẻ giết người tàn bạo.

Việc một phụ nữ nhận lời cầu hôn của Bundy ngay trong lúc hắn đang hầu tòa vì các cáo buộc giết người khiến dư luận không khỏi kinh ngạc. Phiên tòa này đã dẫn đến bản án tử hình thứ ba của Bundy, dẫu vậy, Carole vẫn tiếp tục sát cánh bên hắn trong nhiều năm sau đó.

Cô con gái bí ẩn

Tháng 10/1982, Carole sinh con gái Rosa trong khi Bundy đang bị giam giữ chờ ngày thi hành án tử hình tại Nhà tù Bang Florida. Việc Rosa được thụ thai như thế nào từ lâu đã trở thành đề tài gây tranh cãi và đồn đoán, bởi các cuộc thăm viếng giữa tử tù với người thân khi đó chịu sự giám sát nghiêm ngặt, trong khi mọi hình thức tiếp xúc thân mật đều bị hạn chế.

Các cựu quan chức nhà tù và những người có liên quan đến vụ án sau đó cho rằng các quản giáo đôi khi nhắm mắt làm ngơ để Bundy và Carole gặp riêng trong các buổi thăm viếng. Dù lời kể không hoàn toàn thống nhất, một số báo cáo cho rằng cặp đôi này vẫn duy trì quan hệ thân mật, bất chấp các quy định của nhà tù nghiêm cấm quan hệ tình dục giữa tù nhân và người thăm viếng.

Có rất ít thông tin được xác thực về thời thơ ấu của Rosa, chủ yếu do Carole luôn tìm cách giữ con gái tránh xa sự soi mói của dư luận. Theo các báo cáo, Carole và Rosa từng sống cảnh nghèo khó trong những năm đầu đời của cô bé.

Các nhà viết tiểu sử cùng những cựu quan chức nhà tù từng nghiên cứu về quãng thời gian Bundy bị giam giữ cho biết hắn thể hiện sự gắn bó về mặt cảm xúc với Rosa trong những lần gặp mặt hiếm hoi.

Ted Bundy và Carole Ann Boone cùng con gái Rosa trong ảnh chụp vào những năm 1980. Ảnh: ATI

Người vợ tỉnh ngộ

Khi Rosa bước vào những năm đầu đời, Bundy đã gần như cạn kiệt mọi cơ hội kháng cáo. Trong những năm cuối cùng chờ thi hành án tử, hắn trở thành đối tượng được săn đón. Các chuyên gia tâm lý, phóng viên và điều tra viên liên tục tìm cách tiếp cận Bundy để phỏng vấn, nhằm giải đáp câu hỏi đã ám ảnh dư luận suốt nhiều năm: Bằng cách nào một người có vẻ ngoài lịch thiệp, thông minh và cuốn hút lại có thể thực hiện những vụ giết người man rợ đến như vậy.

Khi những lần kháng cáo của Bundy lần lượt bị bác bỏ và bản án tử hình ngày càng cận kề, mối quan hệ giữa hắn và Carole xấu đi. Một số nguồn tin cho rằng Carole đã vỡ mộng sau khi biết sự thật về tội ác của Bundy. Những nguồn khác lại nhận định rằng gánh nặng tâm lý từ việc gắn bó với một kẻ sát nhân khét tiếng đã vượt quá khả năng chịu đựng của cô.

Bất kể lý do chính xác là gì, cuối cùng Carole đã ngừng công khai bênh vực Bundy. Hai người ly hôn năm 1986, Carole cắt đứt mọi liên lạc giữa Bundy với Rosa.

Ngay trước khi bị hành quyết, Bundy thú nhận sát hại 30 phụ nữ và trẻ em gái trong khoảng thời gian từ năm 1974 đến 1978. Các điều tra viên tin rằng con số thực tế cao hơn nhiều. Ngày 24/1/1989, Bundy bị hành quyết bằng ghế điện ở tuổi 42.

Cuộc sống ẩn dật

Sự ám ảnh dai dẳng về những tội ác tàn bạo của Bundy tiếp diễn trong nhiều thập kỷ thông qua các bộ phim tài liệu, sách, podcast và phim chuyển thể. Trong nhiều câu chuyện kể lại đó, Rosa chỉ được nhắc thoáng qua, thường như một chi tiết bên lề trong câu chuyện về chuỗi tội ác của Bundy.

Khi trưởng thành, Rosa hầu như giữ kín mọi thông tin cá nhân, sống ẩn dật. Không có ảnh chụp, phỏng vấn công khai hay tuyên bố chính thức nào của Rosa về người bố khét tiếng. Hầu hết nguồn tin suy đoán Rosa đã đổi tên sau khi chuyển đi nơi khác cùng mẹ.

Tác giả Ann Rule, từng viết tiểu sử về Bundy, nói vào năm 2008: "Tôi nghe nói con gái của Ted là một phụ nữ trẻ tốt bụng và thông minh, nhưng tôi không biết cô ấy và mẹ sống ở đâu. Họ đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi". Carole qua đời năm 2018 tại một viện dưỡng lão ở Seattle.

Dù ngày nay công chúng biết rất ít về Rosa, những nét chính trong câu chuyện cuộc đời cô phản ánh hậu quả phức tạp mà các vụ án khét tiếng để lại cho người thân của thủ phạm. Họ bị gắn liền với những tội ác mà bản thân không hề gây ra, phải cố gắng xây dựng cuộc sống tách biệt với quá khứ.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net