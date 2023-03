Ronaldo nổi điên đá chai nước sau trận thua, khán giả quay sang hô tên Messi

Your browser does not support the video tag.

Rạng sáng nay 10/3, Ronaldo thi đấu nhạt nhòa trong trận đại chiến giữa giữa Al Nassr và Al-Ittihad. Sau khi Al Nassr bị dẫn trước, Ronaldo nỗ lực dẫn đội nhà tiến lên. Nhưng thể lực suy giảm khiến các pha xử lý của anh không thật trọn vẹn.

Al Nassr chấp nhận thua 0-1, nhận thất bại đầu tiên sau 5 trận bất bại. Một lần nữa, kẻ hạ họ là Al-Ittihad (hôm 27/1, Al Nassr cũng thua CLB này tại Siêu Cúp Saudi Arabia).

Ronaldo đã ghi 8 bàn sau 4 trận trong màu áo Al Nassr nhưng nhiệm vụ giúp đội nhà vô địch giải Saudi Arabia là không hề đơn giản.

Sau khi trận đấu kết thúc, Ronaldo đã tức giận ném băng đội trưởng. Siêu sao người Bồ Đào Nha liên tục tranh luận với những người đồng đội và thậm chí đá bay chai nước trước mặt các cổ động viên, dù họ đang hô to tên Ronaldo. Bức xúc vì chuyện này, người hâm mộ chuyển sang gọi tên ...Messi để đáp trả.

