Tiến Linh suýt chấn thương

Một sự cố bất ngờ đã xảy ra ở thời điểm sau trận đấu giữa CLB Thể Công Viettel và Công an TP.HCM, khi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bị trượt chân ở cầu thang trong lúc đang mải ký tặng cho các cổ động viên nhỏ tuổi gần khu vực xuống đường hầm dẫn tới phòng thay đồ của sân Hàng Đẫy.

Bậc thang khá trơn, và đinh giày của Tiến Linh không đủ độ ma sát. Điều đó khiến cho tiền đạo chủ lực bên phía CLB Công an TP.HCM bất ngờ mất trụ và ngã nhào xuống. Anh đứng dậy ngay sau đó và cố gắng tiếp tục ký tặng lên áo cho người hâm mộ. Cú ngã bất ngờ này khiến Tiến Linh bị đau. Có thể nhận thấy khuôn mặt của anh nhăn lại ở thời điểm đó. Dẫu sao, đây không phải chấn thương nghiêm trọng. Tiến Linh có thể sẵn sàng hướng tới vòng 3 V.League 2025/26, nơi Công an TP.HCM sẽ gặp HAGL.

Ở vòng 2, Tiến Linh và các đồng đội đã thua CLB Thể Công Viettel 0-3. Đây là trận đấu mà Tiến Linh không có nhiều đất diễn để thể hiện khả năng dứt điểm. Cơ hội đáng chú ý nhất mà Tiến Linh có được đến ở cuối trận. Cầu thủ này vượt qua thủ thành Văn Việt để dứt điểm về cầu môn. Tuy nhiên, hậu vệ Thể Công Viettel đã kịp thời ngăn chặn, tước đi của Tiến Linh một cơ hội ghi bàn trông thấy.

Phát biểu sau trận, Tiến Linh cũng chỉ ra những vấn đề mà CLB Công an TP.HCM cần cùng nhau rút ra. Việc các ngoại binh đến với đội bóng khá muộn khiến việc bắt nhịp chưa thật sự tốt. Ngoài ra, đội cũng đã để mất thế trận vào tay Thể Công Viettel, dẫn đến thiếu những cơ hội gây sức ép lên phần sân đối thủ.

Tác giả: Vy Cầm

Nguồn tin: bongdaplus.vn