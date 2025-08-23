SLNA tạo cú sốc cực lớn, thắng ngược ngoạn mục ĐKVĐ Nam Định: Bất ngờ V-League là đây!

Nam Định nhạt nhòa

Với lực lượng đồng đều, nhiều nhân tố nổi bật giúp HLV Vũ Hồng Việt có nhiều phương án nhân sự cho nhà đương kim vô địch V-League CLB Nam Định. Sau trận ra quân giành chiến thắng 2-1 trước CLB Hải Phòng, đội Nam Định hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đội bóng xứ Nghệ SLNA ngay trên sân Vinh ở vòng 2 V-League 2025-2026 nhưng không thành công.

Niềm vui của Lâm Ti Phông khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho CLB Nam Định ẢNH: MINH TÚ



Ở mùa giải năm nay, đội SLNA cũng không có sự chuyển biến đáng kể về lực lượng nên để thua 1-2 trước PVF-CAND ở trận mở màn. Vì thế đội bóng xứ Nghệ nỗ lực vượt khó khi chạm trán với đội bóng được đánh giá trên cơ là Nam Định. Khắc Ngọc tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu với cú sút làm chao đảo khung thành thủ môn đội Nam Định. Tuy nhiên bàn thắng mở tỷ số lại đến cho đội khách khi Lâm Ti Phông đi bóng khéo léo qua 2 cầu thủ đội SLNA trước khi dứt điểm thành bàn giúp CLB Nam Định vượt dẫn 1-0.

Các cầu thủ SLNA (áo vàng) thi đấu đầy nỗ lực trên sân Vinh và được đền đáp xứng đáng ẢNH: MINH TÚ



Đội đương kim vô địch duy trì thế trận tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng nào. Trong khi đó đội bóng xứ Nghệ vùng lên mạnh mẽ ở cuối hiệp 1 và bất ngờ có được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 do công của Văn Lương. Nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Văn Lương phát hiện thủ môn Nguyên Mạnh đã ra xa khung thành nên quyết định dứt điểm từ xa thành công, mang niềm vui đến cho người hâm mộ SLNA. Văn Lương tiếp tục có cơ hội ghi bàn ở phút bù giờ hiệp 1 nhưng không tận dụng thành công khiến SLNA lỡ cơ hội vượt lên.

Các cầu thủ SLNA (áo vàng) thi đấu đầy nỗ lực trước đương kim vô địch Nam Định ẢNH: MINH TÚ



Đội bóng xứ Nghệ bị từ chối bàn thắng

Đầu hiệp 2, HLV Vũ Hồng Việt tung tiền đạo khổng lồ với chiều cao 2,03 m vào sân nhưng các cầu thủ SLNA tiếp tục chơi hay và quyết tâm. Phút 47, Khắc Ngọc đi bóng khéo léo ở cánh trái sau đó chuyền vào trong vòng cấm địa cho Olaha và cầu thủ này dứt điểm tung lưới thủ môn đội Nam Định. Trọng tài thổi phạt Olaha lỗi chạm tay, không công nhận bàn thắng của SLNA.

Các cầu thủ Nam Định thi đấu nhạt nhòa trong khi đội chủ nhà chơi bùng nổ, từ đó có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 do công của Dale Moore. Nhận đường chuyền thuận lợi từ Olaha, tiền đạo vào sân thay người ở hiệp 2 tung ra cú sút rất căng bằng chân phải làm tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh mang niềm vui lớn cho người hâm mộ xứ Nghệ. Đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 giúp CLB SLNA giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

