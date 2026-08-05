Ronaldo gây sốt khi diện sơ mi, 41 tuổi vẫn chuẩn nam thần, trở lại Al-Nassr sau World Cup

Siêu sao Cristiano Ronaldo đã chính thức hội quân cùng Al-Nassr để gặp gỡ tân Huấn luyện viên trưởng Ange Postecoglou, khép lại kỳ nghỉ hè sau một chiến dịch World Cup đầy tiếc nuối cùng đội tuyển quốc gia.

Trở về từ kỳ nghỉ cùng gia đình tại Mallorca, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có mặt trên khán đài để theo dõi trận giao hữu giữa Al-Nassr và Almeria. Ngay sau đó, trang chủ của đại diện Saudi Arabia đã chia sẻ những hình ảnh ấn tượng về màn chào đón ấm áp giữa chiến lược gia người Australia và ngôi sao số một của đội bóng. Ronaldo gây sốt khi mặc sơ mi kết cùng quần jean giúp anh trông trẻ trung, phong độ hơn hẳn so với độ tuổi 41 của mình.

Ronaldo trở lại Al-Nassr (Ảnh: Al-Nassr)

(Ảnh: Al-Nassr)

(Ảnh: Al-Nassr)

(Ảnh: Al-Nassr)

(Ảnh: Al-Nassr)

Trong khi đó, sự xuất hiện của cựu thuyền trưởng Tottenham Hotspur trên ghế nóng Al-Nassr đánh dấu một bước ngoặt lớn. Ông Postecoglou tiếp quản vị trí từ HLV Jorge Jesus -người vừa chia tay CLB sau khi đưa Al-Nassr lên ngôi vô địch Saudi Pro League để tới dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha. Quyết định bổ nhiệm này diễn ra chỉ hơn 8 tháng sau khi chiến lược gia 60 tuổi nhận quyết định sa thải cay đắng tại Nottingham Forest chỉ sau 39 ngày cầm quyền. Bất chấp nốt trầm đó, hồ sơ giàu thành tích với chức vô địch Europa League cùng Tottenham và cú ăn ba lịch sử cùng Celtic đã giúp ông vượt qua nhiều ứng viên sáng giá để ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Ở mùa giải mới, Ronaldo vẫn tiếp tục là quân bài chiến lược trong hành trình bảo vệ ngôi vương của Al-Nassr, nơi anh đang hưởng mức thu nhập kỷ lục lên tới 488.000 bảng mỗi ngày. Tuy nhiên, bối cảnh nội bộ của đội bóng vùng Vịnh hiện không hoàn toàn êm đẹp.

Theo truyền thông địa phương, đặc biệt là tờ Al-Riyadiyah, Al-Nassr đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng. Tình trạng này đã làm ngưng trệ các kế hoạch mua sắm nhân sự và khiến lương của nhiều cầu thủ đội một bị chi trả chậm trễ hoặc chia nhỏ thành từng đợt. Mặc dù ban lãnh đạo CLB đang nỗ lực xử lý các khoản nợ đọng, quy mô thực sự và mức độ ảnh hưởng lâu dài của bức tranh tài chính này vẫn chưa có lời đáp rõ ràng.

Tác giả: Tiên Tiên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn