MXH ngập lời chia tay Cristiano Ronaldo tại World Cup 2026: Nghẹn ngào, nhiều con tim "vụn vỡ"

Cristiano Ronaldo đã chính thức nói lời chia tay World Cup sau thất bại 0 - 1 của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Chỉ ít phút sau khi trận đấu kết thúc, Facebook ngập tràn những dòng trạng thái tạm biệt Ronaldo. Trong đó, nổi bật là các fanpage bóng đá lớn đồng loạt đăng tải hình ảnh đội trưởng Bồ Đào Nha lặng người trên sân, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận.

Tạm biệt Cristiano Ronaldo.

"Tạm biệt Ronaldo! Cảm ơn vì tất cả những ký ức mà anh đã mang đến cho World Cup và cho hàng triệu người yêu bóng đá trên khắp thế giới", một bài đăng kèm hình ảnh con tim vụn vỡ, nhận được sự đồng cảm của đông đảo người hâm mộ.

Không ít Facebooker thừa nhận họ đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này, nhưng khi nó thực sự đến vẫn không tránh khỏi cảm giác nghẹn ngào. "Mình không buồn vì Bồ Đào Nha bị loại bằng việc biết rằng sẽ không còn được xem Ronaldo ở World Cup nữa. Cảm ơn vì cả một tuổi trẻ", Facebooker Minh Hoàng chia sẻ.

Facebooker Nguyễn Đức thì viết: "Một huyền thoại đã khép lại hành trình của mình. Dù có World Cup hay không thì Ronaldo vẫn là biểu tượng của sự nỗ lực và khát vọng".

Nhiều người nhắc lại hành trình kéo dài suốt hai thập kỷ của CR7 tại World Cup, từ chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết năm 2006 đến người đội trưởng dày dạn kinh nghiệm ở kỳ World Cup 2026. Sáu lần góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Ronaldo đã ghi dấu bằng những bàn thắng, những khoảnh khắc bùng nổ và vô số kỷ niệm khó quên.

"Thế hệ chúng mình lớn lên cùng Messi và Ronaldo. Hôm nay Ronaldo khép lại World Cup, cảm giác như một phần ký ức tuổi thơ cũng kết thúc", tài khoản Thanh Tùng bình luận.

Một Facebooker khác viết: "Huyền thoại không cần World Cup để trở nên vĩ đại. Những gì Ronaldo làm được trong hơn 20 năm đã đủ để đi vào lịch sử".

Nhiều bình luận cũng gửi lời chúc tới Tây Ban Nha sau chiến thắng đầy bản lĩnh, song tâm điểm cảm xúc của mạng xã hội vẫn là Cristiano Ronaldo. Hình ảnh CR7 lặng lẽ rời sân được chia sẻ khắp các diễn đàn, kèm theo những lời cảm ơn dành cho cầu thủ đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ người yêu bóng đá.

World Cup rồi sẽ tiếp tục với những ngôi sao mới, những câu chuyện mới. Nhưng với rất nhiều người hâm mộ, hành trình của Cristiano Ronaldo tại sân chơi lớn nhất thế giới đã khép lại như một chương đặc biệt của lịch sử bóng đá. Và thông điệp được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu có lẽ vẫn là: "Cảm ơn, Cristiano Ronaldo!".

Loạt bài đăng, bình luận tạm biệt CR7 từ cộng đồng mạng



Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026.

"Cảm ơn vì tất cả những ký ức".

Những hình ảnh cuối cùng của CR7 tại World Cup 2026.

CR7 mãi là tượng đài của làng túc cầu.

Huyền thoại không cần World Cup để trở nên vĩ đại.

Fan không chê trách CR7.

Tạm biệt & tôn trọng.

Con tim vỡ vụn với nhiều fan bóng đá.

Yamal và Ronaldo trao nhau cái ôm như lời tạm biệt đầy tôn trọng giữa hai thế hệ.

Sau hành trình đỉnh cao với quả bóng tròn, CR7 đã có thể trở lại cuộc sống của riêng mình.

Tạm biệt...

Tác giả: An An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn