Hoa hậu Tiểu Vy khoe vóc dáng nóng bỏng với bikini trắng, nhan sắc "không góc chết"

Trần Tiểu Vy tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini trong kỳ nghỉ mới nhất. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bộ ảnh đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng vô số bình luận khen ngợi nhan sắc và vóc dáng của nàng hậu.

Đi kèm loạt ảnh, Tiểu Vy hài hước viết: "Có thể hết hè cũng chưa hết hình", khiến người hâm mộ thích thú. Dù chỉ là một câu nói vui, màn "thả ảnh" của Hoa hậu Việt Nam 2018 vẫn đủ sức tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Trong bộ ảnh mới, Tiểu Vy lựa chọn thiết kế bikini hai mảnh màu trắng tối giản, tôn lên vóc dáng cân đối cùng làn da khỏe khoắn. Người đẹp kết hợp phong cách trang điểm nhẹ nhàng và mái tóc dài buông tự nhiên, mang đến hình ảnh vừa trong trẻo vừa gợi cảm.

Thiết kế ôm sát giúp nàng hậu khoe khéo vòng eo thon gọn, bờ vai thanh mảnh cùng đường cong mềm mại. Đặc biệt, đôi chân dài thẳng tắp – lợi thế hình thể đã trở thành "thương hiệu" của Tiểu Vy – tiếp tục là điểm nhấn nổi bật trong từng khung hình.

Dù chỉ tạo dáng đơn giản bên hàng rào gỗ, cạnh hồ bơi hay giữa khuôn viên xanh mát, Tiểu Vy vẫn toát lên thần thái sang trọng và cuốn hút. Không cần những concept cầu kỳ hay cách tạo dáng phức tạp, vẻ đẹp tự nhiên của nàng hậu vẫn đủ khiến nhiều người khó có thể rời mắt.

Ngay dưới bài đăng, hàng loạt bình luận khen ngợi xuất hiện. Nhiều người gọi Tiểu Vy là "hoa hậu của các hoa hậu", "đẹp không có góc chết" hay cho rằng nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng sau gần 8 năm đăng quang.

Kể từ khi giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy luôn được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu gương mặt nổi bật nhất làng sắc đẹp Việt. Những đường nét hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt cuốn hút cùng nụ cười rạng rỡ giúp cô nhiều lần được người hâm mộ ưu ái gọi là "nhan sắc ngàn năm có một".

Không chỉ gây ấn tượng khi xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ, Tiểu Vy còn nhiều lần nhận cơn mưa lời khen với mặt mộc tự nhiên. Hình ảnh đời thường của cô thường xuyên được chia sẻ rộng rãi bởi vẻ đẹp trong trẻo, ít khác biệt so với khi trang điểm.

Bên cạnh lợi thế nhan sắc, Hoa hậu Việt Nam 2018 cũng duy trì phong độ hình thể đáng ngưỡng mộ nhờ chế độ tập luyện và sinh hoạt khoa học. Mỗi lần diện những trang phục tôn dáng, người đẹp đều ghi điểm với vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Ảnh: FBNV

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn