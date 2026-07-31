Nữ thần cổ vũ gây sốt với nhan sắc quyến rũ, chỉ khoe bờ vai cũng hút cả trăm nghìn lượt thích

Lee Da-hye tiếp tục chứng minh sức hút hàng đầu của mình khi loạt ảnh mới đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được vô số lượt thích. Chỉ với tạo hình khoe bờ vai trần cùng góc chụp gợi cảm, nữ thần cổ vũ người Hàn Quốc đã khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa.

Lee Da Hye đăng tải loạt ảnh sau khi hoàn tất trang điểm và làm tóc. Trong bộ ảnh, cô diện trang phục màu trắng với phần cổ áo trễ nhẹ, khéo léo khoe bờ vai thanh mảnh cùng góc chụp quyến rũ nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Nhiều người hâm mộ nhận xét Lee Da Hye gần như không có dấu hiệu tuổi tác, trong khi số khác dành lời khen cho phong cách ngày càng trưởng thành nhưng vẫn giữ được hình ảnh tươi tắn, gần gũi đã làm nên thương hiệu của cô.

Lee Da Hye hiện là đội trưởng của Dragon Beauties, đội cổ vũ thuộc CLB bóng chày Wei Chuan Dragons tại Đài Loan. Sau gần 3 năm hoạt động tại đây, cô trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất nhờ ngoại hình nổi bật, tính cách thân thiện và khả năng giao lưu gần gũi với người hâm mộ. Trang Instagram cá nhân của người đẹp hiện thu hút gần 2,05 triệu lượt theo dõi.

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực cổ vũ thể thao, Lee Da Hye còn phát triển mạnh ở mảng sáng tạo nội dung. Đầu tháng 7 vừa qua, cô đánh dấu cột mốc kênh YouTube cá nhân vượt 1 triệu người đăng ký bằng một buổi gặp gỡ đặc biệt dành cho người hâm mộ.

Để tri ân cột mốc này, nữ thần cổ vũ đã bao trọn một chi nhánh của chuỗi lẩu Haidilao, mời khoảng 200 người hâm mộ may mắn đến dùng bữa miễn phí. Không khí buổi gặp mặt diễn ra ấm cúng, sôi nổi, đồng thời Lee Da Hye còn chuẩn bị những phong bao lì xì dành tặng người tham dự. Sau sự kiện, cô tiết lộ mong muốn sẽ tiếp tục tổ chức thêm các buổi "Ăn cùng Da Hye" trong tương lai để có nhiều cơ hội gặp gỡ người hâm mộ hơn.

Bên cạnh những hoạt động giao lưu, Lee Da Hye cũng thường xuyên hợp tác với các thương hiệu. Cách đây ít ngày, cô xuất hiện trong video quảng bá tính năng AI chuyển ảnh thành video của một mẫu điện thoại mới. Đích thân người đẹp thực hiện màn biến hóa trang phục trước ống kính khi diện váy ngủ lụa hai dây kết hợp áo choàng màu hồng, khoe làn da trắng cùng đôi chân thon dài, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Ảnh: IG le_dahye

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn