4 loại sinh tố ít calo giúp giảm cơn đói, hỗ trợ giữ dáng

Sinh tố cải bó xôi và chuối

Cải bó xôi giàu chất xơ, vitamin và sắt nhưng ít calo. Kết hợp với nửa quả chuối và sữa hạnh nhân không đường giúp bổ sung năng lượng, tạo cảm giác no lâu. Có thể thêm hạt hoặc sữa chua không đường để tăng protein. Một ly khoảng 150 kcal, phù hợp dùng vào bữa sáng hoặc bữa phụ.

Sinh tố dưa chuột, chanh và hạt lanh

Sinh tố dưa chuột, chanh và hạt lanh có vị thanh mát, ít calo, phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng. Dưa chuột giàu nước, chanh bổ sung vitamin C, còn hạt lanh cung cấp chất xơ và chất béo không bão hòa, giúp no lâu và hỗ trợ tiêu hóa. Mỗi ly dưới 200 kcal, thích hợp dùng trong ngày nóng hoặc sau khi tập luyện.

Sinh tố việt quất và hạt chia

Sinh tố việt quất và hạt chia giàu chất chống oxy hóa, chất xơ và omega-3, giúp kiểm soát cảm giác đói và duy trì no lâu. Kết hợp việt quất với hạt chia, sữa yến mạch không đường; có thể thêm sữa chua Hy Lạp để tăng protein và độ sánh. Mỗi ly khoảng 180-200 kcal, phù hợp dùng làm bữa phụ.

Sinh tố bơ và bơ đậu phộng

Nhiều người e ngại bơ vì chứa chất béo, nhưng phần lớn là chất béo không bão hòa đơn cùng chất xơ, giúp tăng cảm giác no. Xay nửa quả bơ với sữa hạt không đường và một thìa bơ đậu phộng sẽ bổ sung chất béo lành mạnh, protein và chất xơ. Công thức này chứa trên 300 kcal/ly, nên phù hợp dùng thay bữa sáng hoặc bữa phụ, giúp hạn chế ăn vặt.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV