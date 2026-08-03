Mỹ nhân gây sốt với photobook đầu tay đầy cuốn hút

Ra mắt vào mùa xuân năm ngoái, Aoi Mizobata nhanh chóng tạo được tiếng vang nhờ gương mặt ngọt ngào cùng ngoại hình nổi bật. Chỉ sau khoảng ba tháng hoạt động, cô đã xuất hiện trên bìa tạp chí FRIDAY, một trong những ấn phẩm gravure nổi tiếng tại Nhật Bản. Bộ ảnh kỹ thuật số đầu tay của cô cũng nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số, giúp Aoi được truyền thông Nhật Bản ưu ái gọi là "siêu tân binh của làng gravure", "quái vật tân binh" hay "mỹ nhân cực phẩm".

Đà thăng tiến của Aoi Mizobata tiếp tục được khẳng định khi cô giành giải AWARD 2025 Grand Prix, trở thành một trong những gương mặt gravure được chú ý nhất chỉ sau khoảng một năm hoạt động.

Ngày 17/7 vừa qua, Aoi chính thức phát hành cuốn photobook in đầu tiên trong sự nghiệp với tên gọi Aoi Mama de. Để thực hiện dự án này, nữ người mẫu đã sang Sri Lanka ghi hình tại nhiều bãi biển và địa điểm thiên nhiên nổi tiếng. Những khung hình mang phong cách nhiệt đới kết hợp với trang phục đa dạng đã tạo nên một bộ ảnh được đánh giá vừa trẻ trung, vừa tôn lên lợi thế ngoại hình của cô.



Trong photobook, Aoi Mizobata xuất hiện với nhiều phong cách khác nhau, từ váy voan màu hồng, sơ mi họa tiết nhiệt đới cho đến trang phục đi biển và những thiết kế ôm sát vóc dáng. Loạt hình nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, giúp tên tuổi của cô tiếp tục phủ sóng trong cộng đồng yêu thích gravure.

Không chỉ đầu tư cho phần hình ảnh, Aoi Mizobata còn tích cực quảng bá cho cuốn sách mới. Cuối tháng 7, cô liên tiếp tổ chức các buổi ký tặng tại Osaka và Tokyo, đồng thời chuẩn bị thêm sự kiện giao lưu trực tuyến dành cho người hâm mộ quốc tế, giúp những khán giả ở nước ngoài cũng có cơ hội gặp gỡ thần tượng.



Chia sẻ về cột mốc đáng nhớ này, Aoi Mizobata bày tỏ niềm hạnh phúc khi có thể phát hành cuốn photobook đầu tiên đúng dịp tròn một năm ra mắt. Cô gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn đồng hành và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Nữ người mẫu cho biết cuốn sách là thành quả của rất nhiều người cùng chung tay thực hiện, đồng thời hy vọng tác phẩm sẽ được đông đảo độc giả đón nhận và trở thành món quà lưu giữ lâu dài đối với người hâm mộ.

Với tốc độ phát triển ấn tượng cùng sức hút ngày càng lớn, Aoi Mizobata đang được xem là một trong những gương mặt sáng giá nhất của thế hệ gravure mới tại Nhật Bản. Photobook đầu tay không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô mà còn tiếp tục củng cố vị thế của "quái vật tân binh" trong làng người mẫu ảnh xứ Phù Tang.

Ảnh: aoi_mizobata@IG

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn