Bí quyết dưỡng da tay mềm mịn, trắng hồng tự nhiên đơn giản, hiệu quả ngay tại nhà

Rửa tay đúng cách để hạn chế khô da

Rửa tay là điều cần thiết để loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn, tuy nhiên rửa tay không đúng cách sẽ khiến da mất đi lớp dầu tự nhiên. Việc rửa tay bằng nước quá nóng hoặc các loại xà phòng có tính tẩy rửa mạnh sẽ khiến da tay trở nên khô ráp, bong tróc, thậm chí nứt nẻ.

Để bảo vệ làn da, bạn nên ưu tiên sử dụng các sản phẩm rửa tay có thành phần dưỡng ẩm như glycerin, nha đam hoặc vitamin E. Sau khi rửa, hãy lau khô nhẹ nhàng bằng khăn mềm thay vì chà xát mạnh để tránh làm tổn thương bề mặt da.

Dưỡng ẩm ngay sau khi rửa tay

Đây là bước quan trọng để dưỡng da tay nhưng thường bị nhiều người bỏ qua. Sau khi rửa tay khoảng 1 - 2 phút, làn da vẫn còn giữ được một lượng độ ẩm nhất định. Lúc này bạn hãy thoa kem dưỡng ngay để giúp khóa ẩm hiệu quả, hạn chế tình trạng da bị khô căng.

Nên bôi kem dưỡng ẩm sau khi rửa tay để tăng độ hiệu quả. Ảnh minh họa

Bạn nên lựa chọn kem dưỡng có chứa các thành phần như bơ hạt mỡ, ceramide, hyaluronic acid, dầu hạnh nhân hoặc vitamin E để nuôi dưỡng và phục hồi hàng rào bảo vệ da. Trong trường hợp bạn phải làm việc trong môi trường điều hòa hoặc thường xuyên tiếp xúc với nước, hãy mang theo một tuýp kem dưỡng nhỏ để sử dụng nhiều lần trong ngày.

Tẩy tế bào chết định kỳ

Tế bào chết tích tụ lâu ngày không chỉ khiến da tay sần sùi mà còn làm giảm hiệu quả hấp thụ dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc da. Để giúp da tay luôn mịn màng, mỗi tuần, bạn nên tẩy tế bào chết khoảng 1 - 2 lần bằng các sản phẩm dịu nhẹ hoặc nguyên liệu tự nhiên như bột yến mạch, bã cà phê kết hợp với sữa chua hoặc mật ong.

Chống nắng cho đôi tay

Bạn nên sử dụng những loại kem dưỡng có các thành phần như vitamin E, bơ hạt mỡ,.... Ảnh minh họa

Nhiều người thường chăm sóc da mặt rất kỹ nhưng lại quên mất rằng đôi tay cũng thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với tia UV. Đây cũng là nguyên nhân khiến da tay nhanh lão hóa, xuất hiện đốm nâu và trở nên sạm màu.

Chính vì vậy, để bảo vệ đôi tay của mình, trước khi ra ngoài khoảng 20 - 30 phút, bạn hãy thoa kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên cho cả mu bàn tay và các ngón tay. Nếu phải lái xe hoặc hoạt động ngoài trời trong thời gian dài, nên kết hợp đeo găng tay chống nắng để tăng hiệu quả bảo vệ.

Đeo găng tay khi làm việc nhà

Các chất tẩy rửa trong nước rửa chén, bột giặt hay nước lau sàn đều có thể làm mất lớp màng bảo vệ tự nhiên của da, khiến đôi tay nhanh khô, bong tróc và dễ kích ứng. Chính vì vậy khi làm việc nhà, bạn hãy tập thói quen đeo găng tay cao su. Sau khi hoàn thành xong công việc, hãy rửa sạch tay bằng nước ấm và thoa kem dưỡng để bổ sung độ ẩm cần thiết.

Bên cạnh đó, bạn hãy uống đủ nước và bổ sung các thực phẩm giàu vitamin , C, E, collagen tự nhiên cũng như các loại hạt, rau xanh để giúp da tay luôn mềm mịn, hồng hào.

Tác giả: Phương Thảo (T/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn