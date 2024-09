Ra quân huấn luyện Đội tuyển tham gia Đại hội khỏe "Vì ANTQ" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại Lễ ra quân

Đại hội khỏe “Vì ANTQ” lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI là hoạt động lớn của Bộ Công an hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh hết sức quan tâm và yêu cầu Ban chỉ đạo, Ban huấn luyện tập trung tinh thần, trí tuệ để tổ chức ra quân huấn luyện Đội tuyển một cách nghiêm túc, chất lượng, phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất tại Hội thi khu vực sắp tới.

Toàn cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, đại diện Ban huấn luyện đã thông qua Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc triệu tập vận động viên (VĐV) tham gia Đội tuyển Công an tỉnh và báo cáo đề xuất một số vấn đề liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại Lễ ra quân, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo và Công an các đơn vị, địa phương tập trung nhân lực, vật lực, trí tuệ, trách nhiệm để quản lý, huấn luyện các đội tuyển một cách bài bản, căn cơ để đạt thành tích cao nhất, xem đây là điểm nhấn quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an Nghệ An chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa, quà động viên Ban huấn luyện và Đội tuyển Công an tỉnh

Đại úy Nguyễn Bá Quyền, Phó Trưởng Công an xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương thay mặt các vận động viên phát biểu nhận nhiệm vụ

Đối với Ban huấn luyện phải nghiên cứu kỹ quy chế của Bộ Công an, xây dựng kế hoạch tổ chức tập luyện cụ thể, sát thực tiễn để nâng cao kết quả huấn luyện và phục vụ công tác kiểm tra đột xuất của Lãnh đạo Công an tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các huấn luyện viên chuyên nghiệp trong quá trình tập luyện cho VĐV đảm bảo bài bản, hợp lý, khoa học, hiệu quả. Sau thời gian tập luyện dự tuyển tổ chức tuyển chọn kỹ lưỡng VĐV đảm bảo số lượng, chất lượng tốt nhất để tham gia các nội dung Hội thi, Hội thao của Bộ đạt kết quả cao nhất. Trong quá trình huấn luyện, phải quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sĩ, theo dõi sát sao Đội tuyển để kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao, huấn luyện tốt; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp có ý thức kỷ luật kém hoặc ngại khó, ngại khổ trong tập luyện, thi đấu nếu có.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban huấn luyện và Đội tuyển

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Giám đốc yêu cầu và kêu gọi Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công thực hiện nghiêm túc, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Các VĐV tham gia Đội tuyển xem đây là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân để góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của Công an tỉnh, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, rèn đức, luyện tài, tham gia luyện tập và thi đấu đạt thành tích cao, xứng đáng là người chiến sỹ Công an trên quê hương Bác Hồ kính yêu, bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

