Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tiếp nhận huấn luyện hơn 16.000 tân binh

Sáng nay 4-3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ, Bộ Công an) đã tổ chức Lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 và phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh - Xuân Giáp Thìn 2024. Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và chỉ đạo buổi lễ.

Hàng ngàn tân binh tham dự lễ khai giảng sáng 4-3

Trong năm 2024, Bộ Tư lệnh CSCĐ được giao chỉ tiêu huấn luyện 16.160 công dân (nhiều hơn năm 2023 là 933 tân binh), trong đó có 3.515 công dân được tuyển chọn theo chỉ tiêu của Bộ Tư lệnh CSCĐ và 12.645 công dân được tuyển chọn theo chỉ tiêu của Công an 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Tư lệnh CSCĐ đã giao 2 Trung tâm huấn luyện và 10 Trung đoàn CSCĐ tiếp nhận, huấn luyện tại 19 địa điểm trên phạm vi cả nước.

Theo chương trình toàn khoá, trong thời gian 3 tháng, các chiến sĩ mới sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, quân sự, võ thuật, kỹ chiến thuật. Từ đó, có ý thức chấp hành điều lệnh nội vụ của đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung; biết sử dụng thành thạo một số loại vũ khí, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ; có bản lĩnh, tự tin, tự lập, có sức khỏe bền bỉ, sức chịu đựng trong điều kiện khắc nghiệt với cường độ tập luyện cao, đủ khả năng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đề nghị Bộ Tư lệnh CSCĐ làm tốt công tác quản lý, huấn luyện. Thực hiện nghiêm phương châm "rèn cán, luyện quân", lấy kỷ luật, kỷ cương là nền tảng để huấn luyện chiến sĩ mới.

Cùng với đó, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, chăm sóc sức khỏe đối với chiến sĩ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để chiến sĩ mới yên tâm, cố gắng nỗ lực rèn luyện, học tập đạt kết quả cao nhất.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long động viên các tân binh

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị cán bộ làm công tác quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới nội dung, phương pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ mới phải chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Công an, nội quy của đơn vị, phát huy tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Khắc phục mọi khó khăn, thử thách, nhanh chóng rèn luyện tác phong của lực lượng vũ trang; chấp hành chế độ học tập, sinh hoạt, công tác, kỷ luật, điều lệnh Công an nhân dân và mệnh lệnh của lãnh đạo, chỉ huy; đoàn kết nội bộ, trung thực, thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội.

Các chiến sĩ mới được lựa chọn với tiêu chí kĩ càng

Được biết, trong 3 năm qua, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã hoàn thành huấn luyện cho 42.551 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, trong đó gồm 8.002 công dân được tuyển chọn theo chỉ tiêu của Bộ Tư lệnh CSCĐ và 34.549 công dân được tuyển chọn theo chỉ tiêu của Công an 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng ngày 4-3, hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 với thông điệp "vì một Việt Nam xanh" của Thủ tướng Chính phủ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ Lê Ngọc Châu đã phát động "Tết trồng cây năm 2024 - Vì một Việt Nam xanh" trong toàn lực lượng CSCĐ với mục tiêu trồng mới hơn 40.000 cây xanh trong năm 2024, phấn đấu trồng đủ 150.000 cây vào năm 2025.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động