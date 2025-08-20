Bên trong căn hộ 60m2 đẹp như trong bối cảnh phim ngôn tình

Một cô gái ở Quảng Đông (Trung Quốc) thu hút sự chú ý khi chia sẻ căn hộ duplex rộng 60m2 đẹp xịn chẳng khác nào một ngôi nhà búp bê ngoài đời thực. Ảnh chụp màn hình
Căn hộ ngập trong sắc hồng, được thiết kế hợp lý với tầng dưới là phòng khách, bếp, nhà vệ sinh, tầng trên là phòng ngủ riêng tư. Ảnh chụp màn hình
Toàn bộ tường nhà được phủ màu vàng sữa nhạt, vừa ấm áp vừa dễ chịu. Phòng khách trở thành điểm nhấn với nội thất xinh xắn, kết hợp hài hòa giữa gam hồng và trắng, tạo nên tổng thể ngọt ngào. Ảnh chụp màn hình
Khu bếp nối liền phòng khách, có đầy đủ thiết bị nấu nướng và hệ tủ bếp tiện lợi. Ảnh chụp màn hình
Đồ đạc nhiều nhưng không gian vẫn giữ được sự gọn gàng, ngăn nắp nhờ cách sắp xếp khéo léo. Ảnh chụp màn hình
Phòng tắm nhỏ nhưng vẫn rất thoáng nhờ bố trí cửa thông gió. Ảnh chụp màn hình
Tất cả đồ dùng trong phòng tắm đều có thiết kế hoạt hình ngộ nghĩnh. Ảnh chụp màn hình
Tầng 2 là khu vực nghỉ ngơi, gồm phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ. Phòng ngủ chính trung thành với tông hồng ngọt ngào. Ảnh chụp màn hình
Nữ chủ nhân khéo léo tận dụng một góc nhỏ trong phòng để đặt bộ bàn ghế, vừa là nơi làm việc, vừa tiện trang điểm. Ảnh chụp màn hình
Góc làm việc xinh xắn của nữ chủ nhân. Ảnh chụp màn hình
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn