Sau khi nổ súng uy hiếp, dùng dao chém trọng thương "con nợ"

Ngày 19-8, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 (TP Hải Phòng) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Thắng (SN 1993, trú tại thôn Quán Đào, xã Gia Lộc, TP Hải Phòng) về hành vi "Cướp tài sản" theo quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án thuộc địa bàn thôn Quán Đào, xã Gia Lộc, TP Hải Phòng

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 8-8, do nhiều lần đòi nợ không được, Thắng mang theo 1 khẩu súng ngắn, 1 con dao kim loại và 1 ống nhựa, hẹn anh P.T.S. (SN 2000, cùng trú tại thôn Quán Đào, xã Gia Lộc) ra khu đất trống phía sau nhà mình để "nói chuyện".

Tại đây, khi anh S. không trả nợ và thách thức, Thắng đã nổ súng chỉ thiên để uy hiếp, sau đó dùng dao chém liên tiếp vào cổ tay trái, khuỷu tay trái của anh S..

Hậu quả, anh S. bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Chủ nợ nổ súng uy hiếp, dùng dao chém "con nợ"

Đến ngày 9-8, Phạm Văn Thắng đã đến Công an xã Gia Lộc đầu thú, giao nộp toàn bộ tang vật gồm 1 khẩu súng ngắn ổ xoay, 1 con dao kim loại dài khoảng 29 cm và 1 ống nhựa dài gần 1 m.

Khẩu súng Phạm Văn Thắng giao nộp cho cơ quan công an

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 thông tin thêm, trong vụ án này, Phạm văn Thắng đã sử dụng 1 khẩu súng ngắn bắn đạn thật. Cơ quan điều tra đã thu giữ và trưng cầu giám định để xác định tính năng, tác dụng của khẩu súng. Nếu kết luận giám định xác định đây là vũ khí quân dụng, thì ngoài tội "Cướp tài sản", bị can còn có dấu hiệu phạm tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động