Người dùng máy tính cảnh giác với sự cố khi cập nhật Windows 11

Nhiều người dùng sau khi cập nhật lên bản vá mới cho máy tính Windows 11 đã phản ánh rằng ổ SSD của họ không còn nhận diện sau khi cố gắng chuyển các tệp lớn, đặc biệt khi kích thước tệp vượt quá 50 GB.

Người dùng PC cần ngừng cập nhật Windows 11 nếu đang sử dụng một số loại ổ SSD.

Theo thông tin từ người dùng có tên Necoru_cat trên mạng xã hội X, sự cố này chủ yếu xảy ra khi ổ SSD có mức sử dụng trên 60%. Người dùng cũng cho biết rằng các ổ SSD sử dụng bộ điều khiển Phison NAND có vẻ gặp phải vấn đề này thường xuyên hơn, mặc dù không phải tất cả các ổ đĩa sử dụng bộ điều khiển này đều bị ảnh hưởng.

Ghi nhận từ trang web NichePCGamer của Nhật Bản cũng đã xác nhận rằng một số ổ đĩa như Corsair Force MP600 (sử dụng bộ điều khiển Phison E16) và SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe đều gặp phải sự cố tương tự.

Khi ổ SSD “bị lỗi”, nó sẽ không hiển thị trong File Explorer của Windows. Theo một số người dùng, mặc dù việc khởi động lại máy tính có thể giúp ổ SSD xuất hiện trở lại trong danh sách lưu trữ, nhưng nếu người dùng cố gắng di chuyển tệp một lần nữa, sự cố sẽ tái diễn. Trong khi đó, một số ổ đĩa thậm chí không thể phục hồi ngay cả sau khi khởi động lại.

Microsoft vẫn chưa đưa ra giải pháp khắc phục sự cố cho vấn đề mới được phát hiện.

Dù có nhiều báo cáo về sự cố này, Microsoft vẫn chưa xác nhận vấn đề trên các kênh chính thức và cũng chưa có thông tin về việc phát hành bản sửa lỗi.

Đáng chú ý, sự cố này diễn ra trong bối cảnh Microsoft đang khuyến khích người dùng Windows 10 nâng cấp lên Windows 11 khi thời điểm kết thúc vòng đời của Windows 10 đang đến gần. Nhằm thu hút người dùng, Microsoft cần nhanh chóng giải quyết các vấn đề có thể cản trở quá trình chuyển đổi này, đặc biệt là khi nhiều người vẫn còn e ngại về những lỗi mà Windows 11 đã gặp phải trong thời gian qua.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn